Cleitinho: ‘Povo brasileiro quer impeachment de Moraes’

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) voltou a pedir o impeachment de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), neste domingo (20/7). Esta é a terceira vez em uma semana que o parlamentar cobra a abertura de impeachment contra o ministro, mas, desta vez, ele afirma que é o desejo do povo brasileiro.

Povo brasileiro quer impeachment de Moraes e quer ação dos senadores! Eu tenho atitude e coragem e provo pra vocês! pic.twitter.com/fWIdVpnUqJ — Cleitinho (@cleitinhotmj) July 20, 2025

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, o político questiona quantos senadores estão se posicionando desde a operação da Polícia Federal (PF) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), deflagrada na última sexta-feira (18/7). De acordo com Cleitinho, é necessário que os senadores tenham atitude, característica que ele afirma ter.

“Em outubro, a gente conseguiu 36 assinaturas para o pedido de impeachment do Moraes pelo requerimento. A gente precisava de mais cinco assinaturas para chegar em 41 e ser a maioria pra gente protocolar. Na época, o presidente era o Rodrigo Pacheco e, infelizmente, não conseguimos mais assinaturas”, diz no vídeo.

Cleitinho finaliza o vídeo dizendo que, caso não seja possível realizar o processo de impeachment contra Moraes, o povo ainda pode mudar o cenário político atual elegendo outros senadores em 2026. Na sexta, o parlamentar defendeu o impeachment durante a operação contra Bolsonaro.

“Eu faço uma pergunta para você que está vendo esse vídeo: até agora os bandidos que roubaram os aposentados do INSS tiveram alguma busca e apreensão? Eles estão usando tornozeleira? O irmão do Lula teve busca e apreensão na casa dele? O que eles estão fazendo com o Bolsonaro é a maior covardia, a maior injustiça que existe”, disse o senador.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Cleitinho Azevedo encerrou dizendo que espera que o Senado tome providências e que todos os senadores assinem o documento. Na terça-feira (15/7), ele já havia cobrado do Senado a abertura de um processo de impeachment contra Moraes, após a Procuradoria-Geral da República (PGR) enviar ao STF pedido de condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de aliados próximos.