Lula embarca para o Chile; presidente participará de reunião sobre democracia

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, embarcou na tarde deste domingo (20/7) para Santiago, no Chile, onde participará da reunião sobre a defesa da democracia liderada pelo presidente do Chile, Gabriel Boric, e com a participação dos chefes de Estado da Espanha, do Uruguai e da Colômbia. Em foto postada ao lado do vice-presidente Geraldo Alckmin, nas redes sociais, Lula desejou sucesso para o vice, que assume o governo temporariamente.

“Desejo um bom trabalho ao companheiro Geraldo Alckmin, que assume a presidência neste período”, disse o presidente.

Em artigo assinado pelos presidentes da República dos países presentes na reunião e divulgado na conta do X de Lula, o grupo afirma que “em diferentes partes do mundo, a democracia enfrenta um momento de grandes desafios”.

“A erosão das instituições, o avanço dos discursos autoritários impulsionados por diferentes setores políticos e o crescente desinteresse dos cidadãos são sintomas de um mal-estar profundo em amplos setores da sociedade. A isso se somam as persistentes desigualdades, o retrocesso nos direitos fundamentais, a disseminação da desinformação e de discursos de ódio em plataformas digitais, e a expansão de redes criminosas que desafiam a legitimidade do Estado”, cita parte do texto.

A Reunião “Democracia Sempre” será realizada em Santiago no próximo dia 21 de julho.

“Esse esforço compartilhado não é apenas a continuação do encontro impulsionado pelos governos do Brasil e da Espanha durante a Assembleia Geral das Nações Unidas no ano passado, mas dá um passo adiante. Porque, longe de ser um gesto isolado ou simbólico, é uma iniciativa que busca defender a democracia como um bem comum”, continua o texto.