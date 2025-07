Preta Gil recebe carinho de amigos durante tratamento nos EUA

Preta Gil está passando por um momento delicado, mas cercada de afeto. A cantora, de 50 anos, que está nos Estados Unidos para seguir com o tratamento contra o câncer, recebeu a visita de amigos próximos que viajaram do Brasil só para vê-la. Nas redes sociais, ela compartilhou registros ao lado de Gominho, Malu Barbosa, Ju de Paula e Duh Marinho, demonstrando gratidão e bom humor.

“Quem veio do Brasil só para me ver?”, brincou ela em um vídeo, enquanto assistia à novela Vale Tudo com os amigos.

Como está sendo o tratamento?

Em 10 de junho, Preta revelou que foi aprovada para um programa de terapias inovadoras, ainda em fase experimental, na cidade de Washington. O tratamento promete uma abordagem personalizada e é voltado para pacientes com perfis específicos.

Ela começou o processo no mesmo dia e, desde então, tem se mantido positiva e fortalecida. “Enquanto isso, vou me fortalecendo fisicamente e espiritualmente, recebendo muito amor”, escreveu a artista em um dos stories.

Preta Gil -Créditos: milleni.photocanva

Preta Gil – Foto: Reprodução / Redes sociais Preta Gil (Créditos: Instagram/ @pretagil) Preta Gil

Até quando ela deve ficar nos EUA?

Segundo Flora Gil, esposa de Gilberto Gil, Preta deve permanecer fora do Brasil até pelo menos agosto, quando novos exames serão realizados para avaliar os efeitos do tratamento e traçar os próximos passos. A data também marca um momento simbólico: no dia 8 de agosto, Preta completa 51 anos — e espera celebrar a nova fase com boas notícias sobre sua saúde.

O que ela tem dito aos fãs?

Preta tem mantido uma postura transparente e afetuosa com o público. Em uma publicação feita no início de junho, agradeceu pelo apoio incondicional: “Amo todos vocês, obrigada por todas as mensagens diárias, orações e energia positiva. Vocês me curam.”

Mesmo distante dos palcos, a artista continua conectada com seus seguidores, dividindo tanto os momentos difíceis quanto os instantes de leveza e acolhimento. Com fé, afeto e humor, Preta Gil segue firme na luta, mostrando que, mesmo em tempos difíceis, o amor e a amizade continuam sendo parte essencial da cura.

The post Preta Gil recebe carinho de amigos durante tratamento nos EUA appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.