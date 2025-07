‘Ainda não consigo acreditar’, diz Luciano Huck sobre morte de Preta Gil

O apresentador Luciano Huck lamentou a morte de Preta Gil nas redes sociais. De acordo com Huck, a cantora lutou “com bravura” durante todo o tratamento contra o câncer. Em publicação no Instagram, ele enalteceu a amiga e disse que ainda não consegue acreditar na partida.

“Fomos Amigos — com A maiúsculo — por mais de 25 anos. Entre tantos talentos que ela tinha, o de ser amiga dos amigos era dos mais raros e preciosos. Por isso era tão amada. Por isso era tão dela. E não por acaso, partiu justamente no Dia do Amigo. Preta era família. E nós, parte da dela”, disse Huck.

Luciano também pontuou os momentos importantes em que Preta esteve presente nos mais de 25 anos de amizade. Ele diz que se lembrará dela “rindo, vibrando, acolhendo, vivendo intensamente junto com a gente”.

“Vou sentir muitas saudades. MUITAS. Vá em paz, minha irmã querida. Seguiremos por aqui cuidando dos seus e celebrando sua existência em cada lembrança, em cada conversa, em cada sorriso. Te amo — hoje e sempre”, concluiu.

Cantora morre aos 50 anos

Preta Gil morreu neste domingo (20/7) durante o tratamento contra câncer nos Estados Unidos, aos 50 anos. Segundo informações preliminares, a artista teve uma piora em seu quadro de saúde desde a quarta-feira (16/7).

A cantora enfrentava a doença há mais de dois anos e decidiu realizar um tratamento no país norte-americano. Ela fez mais uma sessão de quimioterapia neste domingo e se sentiu mal e, então, os médicos detectaram que a doença havia se alastrado.

A família ainda não se manifestou. Preta deixa um filho, Francisco, de 28, e uma neta, Sol de Maria, de 7.

Ela estava em tratamento contra um câncer de intestino (colorretal). A doença, diagnosticada em janeiro de 2023, entrou em remissão no final do mesmo ano, mas voltou mais agressiva em agosto de 2024.

Na ocasião, o câncer voltou em quatro locais do corpo: dois linfonodos, uma metástase no peritônio e um nódulo no ureter. Ela chegou a procurar uma segunda opinião no exterior e fez uma cirurgia de 20 horas no dia 19 de dezembro do ano passado para retirada dos tumores.

A cantora compartilhou a rotina de exames, internações e cirurgias com os fãs, das pequenas vitórias aos grandes reveses, como o choque séptico gravíssimo e o fim do casamento devido à traição do ex-marido.

Em agosto de 2023, passou por uma cirurgia de 14 horas, para extirpar o tumor e ainda fazer uma histerectomia total abdominal (retirada do útero através de uma incisão no abdômen). Somente em 2024 ela revelou que precisou amputar o reto.