A força de Preta Gil: dois anos de luta intensa contra o câncer

Em janeiro de 2023, Preta Gil, aos 50 anos, recebeu o diagnóstico de um adenocarcinoma no reto, após sentir fortes desconfortos abdominais. A internação imediata levou à descoberta do câncer e ao início de um tratamento intenso, que incluiu quimioterapia e diversas intervenções cirúrgicas. A notícia foi compartilhada pela própria artista nas redes sociais, sempre com uma mensagem de esperança e determinação.

Complicações e a primeira cirurgia

Durante o quinto ciclo de quimioterapia, Preta enfrentou um episódio grave: um choque séptico a levou à UTI, onde ficou em coma por algumas horas. Apesar da gravidade, ela superou a crise e, em agosto de 2023, passou pela primeira grande cirurgia — uma histerectomia total abdominal — que removeu o tumor com sucesso, sem sinais de células cancerígenas no laudo posterior.

Nova etapa e retomada da vida

No fim de 2023, Preta ainda precisou de uma segunda cirurgia, dessa vez para reconstrução intestinal e retirada da bolsa de ileostomia. Em dezembro, ela comemorou o fim do tratamento primário e deu início à reabilitação, mantendo o acompanhamento médico rigoroso. O momento foi marcado por gratidão e esperança renovada.

Recaída e enfrentamento da metástase

Infelizmente, em agosto de 2024, a cantora foi surpreendida com a notícia de que o câncer havia retornado de forma agressiva, atingindo linfonodos, ureter e peritônio. Ela voltou à quimioterapia e passou por uma nova e longa cirurgia, realizada em dezembro, que durou impressionantes 21 horas. A recuperação envolveu uma colostomia definitiva e quase dois meses de internação.

Tratamento experimental nos EUA

Em maio de 2025, em busca de novas alternativas terapêuticas, Preta embarcou para os Estados Unidos para integrar um protocolo experimental de medicina personalizada. Nos centros especializados de Washington e no renomado Memorial Sloan Kettering, ela iniciou o uso de medicamentos inovadores em fase final de testes. Sempre ativa nas redes, manteve seus fãs informados e compartilhou palavras de otimismo, apesar do desgaste físico.

Despedida e legado

Mesmo diante dos desafios crescentes, Preta Gil manteve seu espírito forte, cercada por amor e carinho. Sua presença nas redes e o envolvimento com o público tornaram-se símbolo de resistência e acolhimento para outros pacientes oncológicos. A cantora faleceu neste domingo (21/7), deixando um legado de coragem, afeto e inspiração. Ela deixa seu filho, Francisco Gil, familiares, muitos amigos e uma legião de fãs que acompanharam de perto sua jornada.

