'Espalhou alegria mesmo nos momentos mais difíceis', diz Lula sobre Preta

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Políticos lamentaram, neste domingo (20/7), a morte da cantora e empresária Preta Gil, aos 50 anos. A artista havia sido diagnosticada com câncer colorretal em janeiro de 2023 e vinha tratando a doença desde então.

"Talentosa e batalhadora em tudo o que fazia -seja como artista, seja como empresária-, Preta seguiu espalhando a alegria de viver mesmo nos momentos mais difíceis de seu tratamento", escreveu o presidente Lula em suas redes sociais.

"Assim que soube da triste notícia, liguei para o companheiro Gilberto Gil e para Flora para confortá-los nesse momento de dor. À toda a família de Preta, Sandra, o filho Francisco e à neta Sol de Maria, quero deixar um abraço amigo e carinhoso."

O vice-presidente Geraldo Alckmin disse que Preta foi uma artista que iluminou a vida da população, quebrou padrões e que lutou contra o preconceito.

"Hoje, o Brasil se despede de @PretaGil, uma artista que iluminou nossas vidas com sua alegria contagiante e irreverência. Preta quebrou padrões e lutou contra o preconceito, sempre com coragem e autenticidade. Envio meus mais profundos sentimentos e minhas orações a @gilbertogil e toda sua família e amigos", publicou nas redes sociais.

"Uma mulher que enfrentou o racismo, o machismo, a gordofobia e a doença sem nunca perder sua ternura, nem sua voz. Lutou muito por sua vida e por tudo que sempre acreditou", escreveu a ministra Anielle Franco (Igualdade Racial).

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse que a partida precoce da artista entristeceu o país.

"Ela sempre esbanjou otimismo, lutou bravamente até o fim e partiu deixando um grande legado artístico. Meus sentimentos a todos da família Gil, amigos e fãs. Que Deus os conforte nesse momento tão difícil", afirmou.

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, afirmou que poucas vezes conheceu uma pessoa que trouxesse vibrações tão boas e que espalhasse alegria e amizades onde chegasse.

"Que tristeza ver uma pessoa assim nos deixar! Quero manifestar meu mais profundo pesar pela passagem da @pretagil. Que Deus possa confortar o coração dos fãs, da enorme legião de amigos dela, dos familiares e especialmente desse grande cara, meu amigo @gilbertogil. Toda força do mundo pra vocês!", disse.

"Mulher de coragem, alegria e imenso talento, Preta Gil usou sua voz para celebrar a vida e também para enfrentar, com dignidade e generosidade, os desafios mais duros", disse o ministro da Casa Civil, Rui Costa.

Em agosto do ano retrasado, Preta havia afirmado que seu câncer havia se espalhado por quatro pontos -dois linfonodos na pelve, uma metástase no peritônio e um nódulo no ureter. Durante o tratamento, a artista viveu entre o Brasil e os Estados Unidos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Enquanto realizava terapias, a artista chegou a participar da turnê "Nós, A Gente", que uniu três gerações da família Gil no mesmo show, e ainda da turnê em que seu pai se despediu dos palcos, "Tempo Rei". Em entrevista a este jornal, a cantora declarou que as apresentações faziam parte do seu processo de cura. "Estou enfraquecida, mas cada noite é uma dose de adrenalina, amor e afeto."

Desde o momento que descobriu a doença, Preta não se distanciou do público, com quem manteve contato por meio de suas redes sociais. "Eu comento sobre tudo, se estou frágil ou triste, sou transparente. Como uma pessoa pública, posso dividir as minhas vulnerabilidades, não tenho por que fazer tipo na internet."