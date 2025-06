Programa oferece bolsas para mineiras no setor de tecnologia

Mulheres de Minas Gerais interessadas em ingressar na área de tecnologia têm até 20 de junho para se inscrever no programa Mulher Digital, que está oferecendo 500 bolsas de estudo gratuitas em todo o Brasil. A iniciativa é voltada para jovens de 18 a 29 anos e oferece formação técnica em áreas de alta demanda, como Cibersegurança, Análise de Dados e Desenvolvimento de Software, além de mentorias e orientação para o mercado de trabalho.

O curso é 100% online, tem duração de oito meses e não exige experiência prévia. Nos cinco primeiros meses, as participantes terão aulas com carga horária semanal de 20 horas. Na segunda fase, que dura três meses, o foco será a preparação para o ingresso no mercado, com atividades voltadas à empregabilidade.

A ação é promovida pela organização Junior Achievement Américas e marca a chegada do programa ao Brasil com o objetivo de ampliar a participação feminina no setor tecnológico - especialmente em estados como Minas, onde o avanço do setor não tem sido acompanhado pela inclusão feminina.

Segundo dados do Observatório do Trabalho da UFMG, apenas 18% dos cargos na área de tecnologia no estado são ocupados por mulheres. Isso contrasta com o crescimento do setor em Minas, que supera a média nacional e é impulsionado por hubs de inovação e pela expansão de empresas de tecnologia da informação. A discrepância revela uma lacuna de oportunidades para mulheres e reforça a importância de iniciativas voltadas à inclusão produtiva nesse mercado.

Além de contribuir para a redução das desigualdades de gênero, o programa também se alinha às demandas de um setor com alta taxa de empregabilidade e salários acima da média. As interessadas podem se inscrever pelo site da Junior Achievement até 20 de junho.

