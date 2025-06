O Movimento pela Equidade Racial (MOVER) abriu as inscrições para a nova edição do Mover Hello, programa gratuito de ensino de inglês voltado exclusivamente a pessoas negras. A iniciativa disponibilizará 15 mil bolsas integrais para um curso online com duração de seis meses, com foco em inglês técnico, acadêmico e voltado para negócios. As inscrições seguem abertas até 24 de junho, por meio da plataforma Mover Talentos.

A ação consiste em um conjunto de iniciativas para combater as desigualdades raciais no acesso à qualificação profissional. Em 2025, ao todo, serão distribuídas 34 mil bolsas de estudo em inglês, voltadas tanto para funcionários das mais de 50 empresas associadas à entidade quanto para o público em geral.

O curso oferecido é realizado em parceria com a Education First (EF), e abrange mais de 16 níveis de fluência. Os participantes recebem planos personalizados, com base em seus conhecimentos prévios e objetivos profissionais. O projeto visa atender desde iniciantes até quem busca aperfeiçoamento voltado ao ambiente corporativo.

De acordo com Fernando Soares, gerente de projetos do MOVER, a proposta é democratizar o acesso ao inglês como competência essencial no mercado de trabalho. "Muitos veem o inglês como algo distante, mas com acesso e apoio, o protagonismo floresce. Nosso objetivo é romper essa barreira linguística que ainda impede a ascensão de profissionais negros", afirma.

O impacto do programa já foi sentido em edições anteriores. Participantes relataram que a falta de fluência no idioma era um dos principais entraves em suas trajetórias de vuid.

Resultados do programa

Na edição de 2024, as mulheres representaram 62,5% dos participantes provenientes da sociedade civil e também se destacaram no desempenho acadêmico. Segundo a EF, entre os alunos com melhor performance, 55% eram mulheres. O tempo médio de estudo entre aqueles com maior destaque foi de 114 horas, indicando comprometimento e evolução contínua. A média de avanço entre essas pessoas foi de um nível completo no Quadro Comum Europeu de Referência para Línguas (QCER), o que representa um progresso considerável na compreensão e uso do idioma em contextos cotidianos.

A EF, responsável pela metodologia e pela plataforma do curso, considera que os resultados obtidos demonstram a efetividade da proposta. "É uma realização que gera impacto direto em empregabilidade, autonomia e autoconfiança dos participantes", avalia Eduardo Santos, vice-presidente sênior da EF e presidente do conselho do MOVER.

O MOVER

Criado em 2021, o MOVER é uma associação sem fins lucrativos dedicada à promoção da equidade racial no Brasil. A organização atua em três frentes principais: conscientização, inclusão no mercado de trabalho e fomento a ambientes corporativos mais diversos. O Mover Hello é uma das estratégias adotadas para combater as desigualdades estruturais e ampliar o acesso de pessoas negras a oportunidades de desenvolvimento e ascensão profissional.