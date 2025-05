‘Edutubers’: professora mineira recebe prêmio do YouTube

Durante o 3º Encontro Internacional de Educação Midiática, realizado nesta quinta-feira (22/5) em Brasília, o YouTube Brasil entregou o Prêmio YouTube Educação Digital. O prêmio é disputado por criadores de conteúdo educacional que utilizam uma plataforma para democratizar o ensino no país. Entre os vencedores está a mineira Letícia Góes, do canal "Português com Letícia", destaque na categoria de vídeos curtos.

A iniciativa, na sua segunda edição, premiou criadores de diferentes portes em quatro categorias, com apoio da Unesco e com base em conteúdos validados e publicados no canal YouTube Edu. Os vencedores receberam prêmios em dinheiro - até R$ 60 mil - para investir em equipamentos e ampliar a produção de conteúdo.

Para Clarissa Orberg, head de parcerias do YouTube Brasil, o prêmio tem um papel fundamental no reconhecimento do impacto dos chamados "edutubers". "É uma forma de valorizar quem compartilha conhecimento de forma gratuita e com qualidade. Esses criadores têm um papel social importantíssimo, porque ajudam milhões de brasileiros a estudar, seja para o Enem, concursos ou até como reforço escolar", afirmou.

Democratização do ensino

Segundo o Relatório de Impacto Econômico da Oxford Economics (2023), 98% dos usuários do YouTube utilizam uma plataforma para buscar conhecimento. Além disso, 84% dos professores afirmam que os vídeos do YouTube ajudam na aprendizagem dos alunos, dados que refletem a crescente relevância da plataforma na educação formal e informal.

"A digitalização do ensino é essencial para ampliar o acesso. No YouTube, um aluno no interior do país pode ter acesso ao mesmo conteúdo que outro em um grande centro urbano. E cada estudante pode escolher o professor com quem se identifica, seja pela linguagem, sotaque ou estilo de ensino", destaca Clarissa.

Letícia Góes: do quadro à câmera

Vencedora da categoria "Destaque em Shorts", Letícia Góes é professora de Língua Portuguesa formada pela USP e criadora do canal "Português com Letícia". Natural de Pouso Alegre, no Sul de Minas, ela iniciou o projeto em 2018 ao lado do marido, com o objetivo de levar a língua portuguesa além da sala de aula.

Letícia viu na plataforma uma oportunidade de alcance nacional. Com mais de 1,5 milhão de inscritos, o canal semanalmente produz videoaulas, testes e análises gramaticais. Focado inicialmente na educação básica, atualmente atrai majoritariamente concurseiros, mas também estudantes do ensino médio e até idosos específicos em aprender ou revisar conteúdos.

A professora conta que, no início, teve suas dúvidas em relação aos vídeos curtos. "Sempre fui das explicações longas, mas percebi que os Shorts tinham vindo para ficar. Hoje, consigo ensinar conteúdos densos em poucos segundos, de forma acessível e eficiente", relata. Para ela, o prémio representa o reconhecimento da transição do ensino presencial para o digital e também de todos os profissionais que seguem a mesma trajetória.

Reconhecimento necessário

A premiação celebrou quatro categorias:

Até 100 mil inscritos: Márcio Solari, de Ibiúna (SP), com conteúdo de artes;

Entre 100 mil e 1 milhão: Canal Professor Geografia, referência na área;

Acima de 1 milhão: Manual do Mundo, popular por ensino ciência de forma lúdica;

Destaque em Shorts: Letícia Góes, com conteúdos concisos de língua portuguesa.

Clarissa Orberg reforça que o investimento em educação online deve continuar. “Além do reconhecimento simbólico, queremos apoiar financeiramente esses criadores, para que possam melhorar seus vídeos, alcançar mais pessoas e transformar vidas."

Para ela, a vitória confirma que o digital é uma ferramenta legítima de educação. "Sair da sala de aula foi uma decisão, mas hoje sei que, com o canal, consigo alcançar muito mais alunos. Esse reconhecimento do YouTube é um incentivo não só para mim, mas para todos os professores que trabalham duro para democratizar o conhecimento", disse.

A estreia foi realizada em Brasília e encerrou um dos principais eventos de discussão sobre educação midiática no país, reunindo educadores, especialistas e criadores de conteúdo.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata