MG: rede estadual de educação terá olimpíada de redação

Estudantes da rede estadual de educação de Minas Gerais vão poder participar da olimpíada de redação, anunciada pelo vice-governador Mateus Simões nesta quinta-feira (8/5) durante a Bienal Mineira do Livro, que acontece em BH. O tema da primeira edição da competição será “Os efeitos do uso excessivo do celular pelas crianças, adolescentes e jovens.”

A olimpíada é voltada para estudantes do 5º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio das escolas estaduais, incluindo a Educação de Jovens e Adultos (EJA). Também está prevista a participação dos alunos da educação especial, do sistema prisional e do socioeducativo, que vão seguir orientações específicas, ainda não especificadas pelo governo.

A redação deverá ser escrita pelos estudantes em sala de aula no dia 11 de junho. O processo de seleção vai se estender até setembro. A competição será realizada em três fases: escolar, regional e estadual. As produções dos estudantes serão organizadas em três categorias, conforme a etapa de ensino: narrativa curta, narrativa longa e dissertativo-argumentativo.

"Pela primeira vez na história, Minas Gerais terá uma olimpíada de redação para alunos do estado inteiro, em todas as regiões. Com isso, os estudantes mineiros terão a oportunidade de ter uma redação premiada, publicada e lida por milhares de pessoas. O vencedor ou vencedora receberá ainda um reconhecimento e uma premiação", afirmou Mateus Simões.

De acordo com o Governo de Minas, a ação está alinhada às diretrizes da Política Nacional de Leitura e Escrita (PNLE) e ao Currículo Referência de Minas Gerais (CRMG).

Competição

Os textos serão avaliados de acordo com cada categoria textual, considerando a adequação à proposta de produção, clareza, coesão e coerência das ideias, domínio da norma padrão da língua portuguesa. Além disso, serão considerados criatividade, originalidade e aspectos linguísticos e formais da escrita.

Em caso de empate nas fases regional ou estadual, terão prioridade os textos com maior nota nos critérios de adequação à proposta, seguidos por criatividade e originalidade e, por fim, domínio da norma padrão da língua portuguesa.

Serão selecionados vencedores na etapa estadual. Os textos ganhadores vão ser publicados em uma coletânea digital. Os estudantes premiados receberão menção honrosa, assim como suas respectivas escolas e Superintendências Regionais de Ensino (SREs). O edital com todas as informações ainda será publicado.