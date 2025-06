Mineiros podem disputar bolsas em curso de formação em games

Estão abertas, até o dia 21 de julho, as inscrições para a terceira edição do programa Santander Gamer Pro, que oferece 8 mil bolsas de estudo voltadas para a formação de jovens interessados em atuar no mercado de e-sports. A iniciativa é destinada a pessoas com mais de 16 anos, inclusive em Minas Gerais, e não exige experiência prévia com jogos ou vínculo com o banco Santander.

O projeto, promovido pelo Santander Universidades em parceria com a CNB Esports, organização tradicional no cenário de esportes eletrônicos da América Latina, busca incentivar a profissionalização no setor, que cresce de forma acelerada no Brasil. O programa contempla trilhas de aprendizado em jogos como League of Legends, Valorant e Marvel Rivals, além de um módulo específico para quem deseja se tornar streamer.

Todo o conteúdo será oferecido gratuitamente por meio da plataforma da CNB Esports e distribuído conforme a demanda dos inscritos. Os cursos são totalmente on-line. Ao fim do programa, os quatro participantes com melhor desempenho terão acesso a uma extensão de 30 dias no curso e receberão uma ajuda de custo no valor de R$ 2 mil, além de uma vivência prática nos times de base da CNB.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela plataforma Santander Open Academy até o dia 21 de julho de 2025.

Santander Gamer Pro

Lançado em 2022, o Santander Gamer Pro já atraiu mais de 100 mil interessados e cerca de 45 mil alunos concluíram as formações oferecidas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para ampliar o acesso e promover a diversidade, o programa reserva cotas específicas: 5% das vagas são destinadas a pessoas com deficiência (PCDs), 30% para mulheres, 40% para pessoas pretas e pardas e 25% para ampla concorrência.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino