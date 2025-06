Boa Noite RH discute diversidade com o tema “Talento não tem idade nem gênero”

No dia 24/06 (terça-feira), a Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH-PR) promoverá mais uma edição do Boa Noite RH, a partir das 18h30, no auditório do Campus Osório da Universidade Positivo (UP), em Curitiba. O evento terá como tema “Talento não tem idade nem gênero” e o intuito é provocar reflexões profundas e práticas sobre diversidade geracional e equidade de gênero nas organizações. Inscrições e informações: Link

Para conduzir esse diálogo, dois nomes foram convidados: Mórris Litvak, fundador da Maturi, empresa que apoia as estratégias de Diversidade Etária e Geracional das organizações; e Rose Russowski, executiva, mentora e especialista em Diversidade e Liderança Feminina.

O Boa Noite RH tem como objetivo provocar um chamado à ação, incentivando empresas e profissionais de recursos humanos a repensarem práticas de recrutamento, desenvolvimento e retenção com foco na inclusão. O tema desta edição foi escolhido para estimular a quebra de vieses inconscientes que ainda limitam a plena participação de mulheres e profissionais 50+ no mundo do trabalho. “Queremos mostrar que competência, criatividade e inovação não têm prazo de validade nem rótulo de gênero. Empresas que abraçam essa pluralidade colhem resultados melhores e mais sustentáveis”, afirma a coordenadora do evento, Serli Szvarla.

Diversidade etária e equidade de gênero

Combinar prática com cultura organizacional é uma maneira de integrar esses profissionais de forma produtiva. “Diversidade etária precisa ser um pilar da empresa, com ações contínuas e apoio real da liderança. É fundamental rever processos seletivos, descrições de vagas e promover diálogos geracionais. Integração é um processo diário”, explica Mórris.

“A maior barreira é o preconceito, a discriminação contra a idade. Os estereótipos e mitos ainda são muito fortes. As empresas têm dificuldade porque carregam esses vieses. Mas há muita gente com mais de 50 anos que está super atualizada, pronta para contribuir e buscando oportunidades”, observa Mórris.

Para Rose, a diversidade não é só uma questão de ser bacana ou de atender às exigências do ESG — ela traz resultado real para o negócio. “Empresas que apostam em olhares diversos para públicos diversos podem alavancar até 20% a mais o desempenho, justamente por pensarem com mais amplitude e desenvolverem produtos com maior aceitação e adesão."

No evento, ela abordará dois caminhos essenciais para o fortalecimento da liderança feminina: a adoção de atitudes que impulsionam o crescimento profissional e a identificação de comportamentos internalizados que podem funcionar como sabotadores do próprio potencial. “Vou explorar justamente esses dois vieses: quais atitudes alavancam e como neutralizar o que nos limita”, observa.

Compromisso com a transformação

A ABRH-PR é uma entidade que atua como agente na promoção de ambientes de trabalho mais justos e saudáveis. O Boa Noite RH é apenas uma entre as iniciativas para proporcionar acesso a ferramentas e propostas práticas que possam contribuir com a ampliação da visão de culturas organizacionais.

“Temos promovido eventos, fóruns e grupos de discussão que colocam temas como diversidade etária, equidade de gênero, inclusão de PCDs e outros no centro do debate. Acreditamos que a transformação começa pelo diálogo qualificado e pela sensibilização das lideranças”, destaca Serli.

Mais informações: https://abrh-pr.org.br/

Serviço

Boa Noite RH – “Talento não tem idade nem gênero”

Data: 24 de junho de 2025

Horário: 18h30 às 22h

Local: Campus Osório da Universidade Positivo (UP)

Endereço: Praça General Osório, 125 - Centro

Realização: Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH-PR)

Website: https://abrh-pr.org.br/