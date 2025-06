Galeria Quartoamado reabre com exposição do artista mineiro Shai Lamas

A Galeria Quartoamado retoma suas atividades, interrompidas no final do ano passado, com a exposição “Não há tempo nos sonhos”, do artista visual Shai Lamas. Reunindo cerca de 50 obras produzidas desde 2018, a mostra será aberta nesta quarta-feira (11/6), às 18h.

“Às vezes é difícil demonstrar o que temos dentro de nós. Uso a arte como forma de expressar uma verdade sobre mim para as outras pessoas, algo interno”, afirma Shai. Nascido em Belo Horizonte e com passagem pela Escola de Design da Uemg, ele atualmente cursa artes plásticas na Escola Guignard.

Entre pinturas a óleo, aquarelas, colagens e experimentações plásticas com fotografia, a exposição é, ao mesmo tempo, autobiográfica e didática, traduzindo visualmente sentimentos, vivências pessoais e reflexões do autor.

“Tento não buscar as respostas fora (de mim). Tem muitas coisas que acabam sendo didáticas, sim, porque acredito que há muita poesia na ciência e na natureza também”, diz ele.

Shai transforma lembranças familiares em arte. “Tem quadros que fiz em homenagem à minha bisavó, outro em homenagem ao meu bisavô. Uso muitas fotos antigas, analógicas, e crio uma narrativa, misturando o registro fotográfico com nova disposição dos elementos que existiam naquela imagem”, explica.

Profecia

A ideia de arte como profecia atravessa o trabalho do mineiro. Um dos exemplos é o quadro que ele pintou antes de se submeter a cirurgia de mastectomia masculinizadora. “Fiz a pintura e uma cirurgia plástica nela para ver como me sentiria sem os peitos. Fiz a operação depois, foi uma forma de profetizar. Ficou exatamente do jeito que pintei.”

A Galeria Quartoamado surgiu em 2012 com o objetivo de articular e divulgar o trabalho de muralistas de BH. “Detectamos que Belo Horizonte tinha uma cena muito efervescente de muralismo, grafites e pintura em parede. Os artistas não tinham representação, não estavam sendo bem divulgados”, relembra o produtor Gregório Kuwada.

Em 2014, o espaço se estruturou como galeria física, abrindo-se a diversos segmentos das artes visuais, além de abrigar loja, bar e eventos culturais.

“A gente criou a galeria com o propósito do encontro, com o intuito de fortalecer e articular o trabalho de artistas locais”, comenta Kuwada.

Simbolismo

O nome Quartoamado carrega o simbolismo do afeto e da intimidade. “A ideia é juntar a questão do amor com a ideia do quarto, um lugar de encontro”, explica.

A mostra marca a reabertura da Quartoamado após a pausa de alguns meses. “Será a nossa primeira exposição do ano”, destaca Gregório.

“O Shai já foi público da galeria quando era bem mais jovem. É um artista que a gente vem acompanhando há quase 10 anos”, observa.

A mostra inclui três eventos: abertura com DJ Thais, nesta quarta (11/6), às 18h; flash tattoo ao som de Princezinhadapaz, em 18/6; e encerramento com DJ Cybergirlfrien, em 25 de junho.

“NÃO HÁ TEMPO NOS SONHOS”

Exposição de Shai Lamas. Abertura nesta quarta-feira (11/6), às 18h, na Galeria Quartoamado (Rua Antônio de Albuquerque, 384, Savassi). Funciona de terça a sábado, das 18h às 22h. Até 25 de junho. Entrada franca.

