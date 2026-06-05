Câncer: 5 avanços no tratamento que trazem esperança a pacientes

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

A aparição pública de Kate Middleton, ao lado do rei Charles no evento da Cancer Research UK em 2 de junho de 2026, direcionou os holofotes para uma jornada universal. A imagem é poderosa: ela, em remissão desde janeiro de 2025, e ele, ainda em tratamento, representam a realidade de milhões, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), foram estimados 20 milhões de novos casos da doença no mundo apenas em 2022. O momento, no entanto, coincide com uma era de avanços consolidados na oncologia, que trazem novas perspectivas e aumentam as taxas de sucesso no combate à doença.

As inovações, muitas delas aprimoradas na última década, vão desde terapias que usam o próprio corpo como arma até tecnologias que tornam os diagnósticos e cirurgias mais precisos e menos invasivos. Conheça cinco dos avanços mais importantes que estão redefinindo o tratamento oncológico.

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Imunoterapia: o sistema de defesa a seu favor

Considerada uma das maiores revoluções na oncologia da última década, essa abordagem estimula o sistema imunológico do próprio paciente a reconhecer e destruir as células cancerígenas. A imunoterapia já transformou o prognóstico de tumores como melanoma e câncer de pulmão, oferecendo resultados duradouros para casos antes considerados de difícil manejo.

Terapias-alvo: precisão contra o tumor

Diferente da quimioterapia tradicional, que afeta células de crescimento rápido de forma indiscriminada, as terapias-alvo agem sobre mutações genéticas específicas do tumor. Isso permite um tratamento mais eficaz e com menos efeitos colaterais, pois poupa as células saudáveis do corpo. O resultado é um tratamento personalizado e mais tolerável.

Biópsia líquida: diagnóstico no sangue

Um simples exame de sangue já pode detectar fragmentos de DNA do tumor circulando no corpo. A biópsia líquida está facilitando o diagnóstico precoce e o monitoramento da resposta ao tratamento sem a necessidade de procedimentos invasivos. A técnica permite aos médicos ajustar a estratégia terapêutica de forma mais rápida e precisa ao longo do tempo.

Cirurgia robótica: menos invasão, mais precisão

Plataformas robóticas, controladas por cirurgiões, permitem realizar procedimentos complexos com uma precisão milimétrica. Essa tecnologia resulta em incisões menores, redução do sangramento, menos dor no pós-operatório e um tempo de recuperação significativamente mais curto para o paciente, melhorando a qualidade de vida após a cirurgia.

Terapia CAR-T Cell: um tratamento vivo

Nesta terapia celular avançada, as células de defesa do paciente são geneticamente reprogramadas em laboratório para identificar e atacar o câncer. Depois, são reintroduzidas no organismo. Essa abordagem personalizada, muitas vezes chamada de "medicamento vivo", tem mostrado resultados promissores, principalmente em alguns tipos de leucemia e linfoma.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.