Câncer sob medida: a revolução da oncologia personalizada com terapias-alvo, imunoterapia e análise genética dos tumores

A chamada oncologia personalizada muda de forma profunda o tratamento do câncer em hospitais e centros de pesquisa no Brasil e no mundo. Em vez de seguir um protocolo único para todos com o mesmo tipo de tumor, os especialistas agora analisam em detalhe o material genético das células doentes e escolhem medicamentos específicos para cada caso. Esse modelo busca combinar eficácia com maior segurança, pois ajusta a terapia ao perfil biológico de cada paciente.

Essa transformação conta com tecnologias que se tornaram mais acessíveis nos últimos anos, como o sequenciamento de DNA tumoral e a análise de biomarcadores. Além disso, exames menos invasivos, como a biópsia líquida, permitem acompanhar a doença em tempo real apenas com uma amostra de sangue. Em 2026, muitos serviços de oncologia já incorporam esse conjunto de ferramentas à rotina e utilizam os dados para alimentar estudos que avaliam resultados em longo prazo.

Como os perfis moleculares mudam a forma de entender o câncer?

A palavra-chave da oncologia de precisão é o perfil molecular. Em vez de enxergar o câncer apenas como um tumor localizado, os profissionais passam a focar o conjunto de alterações no DNA das células malignas. Essas alterações incluem mutações em genes específicos, amplificações, deleções e rearranjos que estimulam o crescimento descontrolado das células.

Na prática, a equipe analisa o tumor por técnicas como sequenciamento de nova geração (NGS), imunohistoquímica e hibridização in situ. A partir desses exames, os especialistas identificam alvos terapêuticos, como mutações em genes da família EGFR, BRAF ou HER2, entre outros. Quando existe um medicamento disponível para aquele alvo, o tratamento deixa de seguir apenas a experiência clínica geral e passa a seguir evidências genéticas concretas.

Esse mapeamento molecular também melhora a forma de classificar a doença. Tumores que antes pertenciam a uma mesma categoria passam a se dividir em subtipos com comportamento biológico e resposta a tratamento diferentes. Assim, dois pacientes com câncer de pulmão, por exemplo, podem receber esquemas completamente distintos, conforme o conjunto de mutações que os exames detectam. Além disso, essa abordagem permite definir melhor prognóstico e planejar pesquisas específicas para cada subtipo.

Oncologia personalizada e biópsia líquida: como o DNA tumoral no sangue orienta o cuidado?

A biópsia líquida se tornou um dos símbolos da oncologia personalizada. Em vez de retirar fragmentos de tecido por meio de cirurgia ou agulha, o profissional coleta sangue e procura fragmentos de DNA tumoral circulante (ctDNA) que as células cancerígenas liberam na corrente sanguínea. Com métodos sensíveis, os laboratórios detectam mutações específicas, acompanham a resposta ao tratamento e identificam resistência antes mesmo da alteração aparecer nos exames de imagem.

Esse tipo de exame ajuda sobretudo em situações em que a biópsia tecidual traz grande risco, oferece pouco material ou dificulta o acesso. A biópsia líquida também permite repetição frequente, o que facilita o monitoramento da doença ao longo do tempo. Em estudos clínicos recentes, pesquisadores observaram que a queda na quantidade de ctDNA após o início de uma terapia-alvo ou imunoterapia costuma se associar a maior chance de controle do tumor.

Entre as aplicações práticas mais discutidas estão:

Identificação de mutações acionáveis em pacientes que não contam com material de biópsia adequado;

Detecção precoce de resistência a terapias-alvo, o que possibilita trocar o medicamento de forma mais rápida;

Monitoramento de doença residual mínima após cirurgia ou quimioterapia, o que ajuda a decidir sobre tratamentos adicionais;

Acompanhamento de pacientes em uso de imunoterapia, correlacionando alterações no ctDNA com a evolução clínica.

Câncer de mama – depositphotos.com / AndreyPopov

Quais as diferenças entre quimioterapia tradicional, terapias-alvo e imunoterapias?

A transição da quimioterapia convencional para terapias-alvo e imunoterapias representa um dos pontos centrais da oncologia de precisão. A quimioterapia clássica atua principalmente em células que se dividem rapidamente, tanto malignas quanto saudáveis. Esse mecanismo explica efeitos como queda de cabelo, náuseas, redução de glóbulos brancos e fadiga. Embora muitos cenários ainda exijam quimioterapia, os especialistas buscam combiná-la ou substituí-la por estratégias mais específicas sempre que possível.

As terapias-alvo reúnem medicamentos que bloqueiam moléculas ou vias específicas envolvidas no crescimento e na sobrevivência das células cancerígenas. Entre esses fármacos, surgem inibidores de tirosina-quinase e anticorpos monoclonais direcionados a receptores presentes na superfície tumoral. Ao se concentrarem em alvos bem definidos, esses tratamentos tendem a preservar melhor o tecido saudável, o que diversos estudos relacionam a perfis de toxicidade diferentes e, muitas vezes, mais manejáveis.

Já as imunoterapias, como inibidores de checkpoint imunológico, estimulam o próprio sistema de defesa do organismo a reconhecer e atacar o tumor. Em tipos específicos de câncer, como melanoma e alguns cânceres de pulmão, esses medicamentos demonstram respostas duradouras em parte dos pacientes. O grau de benefício costuma se associar a biomarcadores, entre eles a expressão de PD-L1 e a carga mutacional do tumor. Isso reforça a necessidade de realizar testes moleculares prévios e interpretar seus resultados em equipes experientes.

Como a oncologia personalizada impacta resultados e efeitos colaterais?

Estudos internacionais publicados até 2025 apontam que tratamentos guiados por perfis genéticos podem aumentar taxas de resposta e prolongar o tempo de controle da doença em comparação a abordagens não selecionadas. Os chamados basket trials e umbrella trials, que agrupam pacientes de acordo com mutações específicas, contribuíram para aprovar medicamentos com base em alterações moleculares, independentemente do órgão de origem do tumor em alguns cenários. Dessa forma, a genética passa a pesar tanto quanto a localização inicial do câncer.

Ao atacar de forma preferencial as células doentes, certas terapias-alvo e imunoterapias reduzem efeitos colaterais clássicos associados à quimioterapia, embora possam causar outros tipos de toxicidade. Entre esses eventos, aparecem alterações cardíacas, cutâneas, pulmonares ou autoimunes. A diferença principal surge do fato de que esses eventos tendem a se mostrar mais previsíveis e seguem protocolos padronizados de monitoramento, o que permite intervenção precoce e maior segurança.

A partir desses avanços, a prática clínica inclui de forma rotineira discussões em equipes multidisciplinares. Nessas reuniões, oncologistas, patologistas, geneticistas, farmacêuticos e outros profissionais avaliam exames moleculares e definem estratégias sob medida. Em muitos serviços, o paciente recebe um relatório detalhado com as alterações genéticas identificadas, as opções de tratamento relacionadas e eventuais indicações para participação em estudos clínicos. Além disso, alguns centros já oferecem aconselhamento genético para familiares quando o exame sugere mutações hereditárias.

Desafios éticos, acesso e perspectivas para a medicina de precisão no câncer

Apesar do cenário promissor, a expansão da oncologia personalizada levanta questões éticas e de acesso importantes. O custo de testes genômicos amplos e de medicamentos inovadores ainda permanece elevado em diversos países, o que cria diferenças marcantes entre sistemas públicos e privados. Além disso, as equipes precisam garantir proteção de dados genéticos, consentimento informado adequado e uso responsável das informações obtidas. Profissionais de saúde, legisladores e pacientes discutem esses pontos com frequência crescente.

Iniciativas de saúde pública, registros nacionais de tumores e programas de pesquisa colaborativa buscam reduzir essas desigualdades, pois ampliam bancos de dados genômicos e facilitam negociações para incorporação de novas tecnologias. O compartilhamento de experiências entre centros de referência ajuda a identificar quais testes realmente impactam decisão terapêutica e como priorizá-los em ambientes com recursos limitados. Assim, os gestores conseguem organizar melhor protocolos e políticas de reembolso.

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Com o avanço contínuo da medicina de precisão, os especialistas esperam tornar os tratamentos oncológicos cada vez mais individualizados. Nesse cenário, combinações de terapias-alvo, imunoterapias e, quando necessário, quimioterapia formam esquemas mais ajustados ao perfil de cada tumor. A tendência aponta para um quadro em que o câncer deixa de receber tratamento apenas pelo tipo e pela localização. Em vez disso, os profissionais passam a manejar um conjunto de doenças distintas, definidas por assinaturas genéticas e moleculares específicas, e atualizam essas informações ao longo de toda a jornada do paciente.