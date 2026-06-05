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Encantos das praias filipinas: destinos de beleza e aventura
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White Beach é famosa pela areia branca e fina que se estende por quatro quilômetros, criando um cenário de cartão-postal que atrai visitantes de todo o mundo. O pôr do sol reúne turistas e moradores em uma atmosfera vibrante que conecta beleza natural e convivência social, transformando cada fim de tarde em espetáculo. Além disso, bares e restaurantes à beira-mar oferecem vida noturna animada, tornando o destino completo e versátil, ideal para quem busca lazer, interação e experiências memorávei Foto: Jhun Sacapano wikimedia commons
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El Nido encanta com suas ilhas calcárias e lagoas secretas de águas azul-turquesa que convidam ao mergulho e à contemplação. Os passeios de barco revelam cavernas escondidas e praias isoladas, criando sensação de exclusividade e aventura que conecta viajantes à natureza intocada. A região combina paisagens exuberantes com hospedagens charmosas, atraindo visitantes em busca de tranquilidade e descoberta, sempre em harmonia com o ambiente e com a preservação local que garante sua autenticidade. Foto: Kalithecat00 wikimedia commons
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Coron é reconhecida mundialmente pelos naufrágios da Segunda Guerra que hoje são pontos de mergulho fascinantes e cheios de história. Suas lagoas de água doce e salobra cercadas por rochas dramáticas oferecem paisagens únicas e inesquecíveis, criando cenários que parecem pinturas naturais. O destino une passado e presente ao integrar ecoturismo e beleza natural, tornando-se um dos mais especiais das Filipinas e referência para exploradores que buscam aventura e conexão com o patrimônio histórico Foto: Matikas 0805 - wikimedia commons
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Siargao é considerada a capital do surfe nas Filipinas, com ondas perfeitas que atraem atletas do mundo inteiro. Além do esporte, a ilha oferece piscinas naturais e manguezais que encantam pela biodiversidade. O ambiente descontraído e autêntico faz da ilha um ponto de encontro entre aventura e estilo de vida simples, valorizando a cultura local e fortalecendo o turismo sustentável. Foto: Niko.llanes wikimedia commons
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Panglao é conhecida por suas praias de águas cristalinas e recifes de coral que tornam o mergulho uma experiência inesquecível. A proximidade com atrações como as Colinas de Chocolate e o santuário de tarsiers amplia o leque de atividades culturais e naturais. O destino combina turismo de praia com ecoturismo, oferecendo diversidade em um só lugar e atraindo visitantes de diferentes perfis, Foto: Pinay06 wikimedia commons