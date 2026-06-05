Celebridades e TV
“Dia D” marca retorno de Steven Spielberg à ficção científica
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O filme, aliás, ajuda a explicar por que seu nome se tornou um dos mais influentes da história do cinema. Que tal conhecermos mais o diretor? Nascido em 18 de dezembro de 1946, em Cincinnati, nos Estados Unidos, Steven Spielberg demonstrou interesse pela produção audiovisual ainda na infância. Fascinado por câmeras e efeitos especiais improvisados, ele costumava criar pequenos filmes caseiros utilizando amigos e familiares como atores. Foto: Gage Skidmore/Wikimedia Commons
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O primeiro grande reconhecimento veio na década de 1970. Após dirigir produções para a televisão, Spielberg chamou a atenção de Hollywood com o suspense "Duel". Pouco tempo depois, alcançou sucesso mundial com "Jaws" ("Tubarão"), lançado em 1975. Foto: Divulgação
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O filme se tornou um fenômeno de bilheteria e ajudou a popularizar o conceito de blockbuster de verão nos cinemas americanos. Foto: Divulgação
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A partir dali, sua trajetória ganhou proporções históricas. Em parceria com George Lucas, criou a franquia "Indiana Jones", uma das mais famosas do cinema. Foto: Divulgação
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Também dirigiu sucessos como "E.T. o Extraterrestre", "Jurassic Park", "O Resgate do Soldado Ryan", "Lista de Schindler", "Prenda-me se for capaz" e "Guerra dos Mundos", demonstrando versatilidade para transitar entre aventura, drama, ficção científica e produções históricas. Foto: Divulgação
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Entre todos esses trabalhos, a ficção científica ocupa um lugar especial. Spielberg sempre demonstrou fascínio pelo desconhecido e pela possibilidade de vida além da Terra. Foto: Elena Ternovaja/Wikimedia Commons
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Em 1977, lançou "Contatos Imediatos do Terceiro Grau", filme que retrata o contato entre humanos e visitantes extraterrestres de maneira otimista e contemplativa. Alguns anos depois, apresentou ao mundo o carismático alienígena de "E.T.", obra que emocionou milhões de espectadores e se tornou um dos maiores clássicos da cultura popular. Foto: reprodução
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Esse interesse pelo tema nunca desapareceu completamente. Em diferentes momentos de sua carreira, Spielberg voltou a explorar invasões alienígenas, encontros com civilizações desconhecidas e os impactos dessas descobertas sobre a humanidade. Por isso, muitos observadores enxergam "Dia D" como uma espécie de retorno às origens criativas do diretor. Foto: Wikimedia Commons Romain DUBOIS
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Além do sucesso comercial, Spielberg também acumulou reconhecimento da crítica. Ao longo de sua carreira, recebeu diversos prêmios, incluindo Oscars de Melhor Diretor por O Resgate do Soldado Ryan e Lista de Schindler, Foto: Divulgação
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Fora das telas, o diretor também se destacou como produtor. Por meio de sua empresa, participou do desenvolvimento de inúmeras produções para cinema e televisão, ampliando ainda mais sua influência na indústria do entretenimento. Foto: Martin Kraft - Wikimédia Commons
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Hoje, Spielberg continua sendo uma referência quando o assunto é contar histórias capazes de combinar espetáculo, emoção e imaginação. O lançamento de "Dia D" reforça essa conexão com um tema que acompanha sua carreira desde os primeiros grandes sucessos. Foto: Niko Tavernise/Universal Picture
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Se "Dia D" confirmar as expectativas criadas pelos trailers, o público verá mais uma vez Spielberg utilizando um tema que o acompanha desde os anos 1970. Entre encontros alienígenas, mistérios cósmicos e perguntas sem resposta, o diretor volta a um universo que ajudou a transformar em um dos mais fascinantes do cinema moderno. Foto: Reprodução