Moradores protestam contra casamento de Dua Lipa na Itália

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A nova etapa das comemorações do casamento de Dua Lipa e Callum Turner na Sicília transformou Palermo, na Itália, em palco de um embate. Enquanto mais de 200 convidados são esperados para uma série de festas luxuosas neste fim de semana, moradores da capital siciliana reagiram com protestos contra o fechamento de espaços públicos e as restrições impostas para garantir a privacidade do casal.

Segundo o jornal britânico The Sun, cartazes e pichações espalhados pela cidade trazem mensagens como "Palermo não está para alugar" e "Os espaços públicos pertencem a todos". As manifestações surgiram após o bloqueio das praças Sant'Anna e Croce dei Vespri, que foram isoladas para receber parte das celebrações.

Além disso, moradores da região teriam sido obrigados a assinar acordos de confidencialidade, enquanto ruas foram fechadas e zonas de exclusão para drones passaram a ser monitoradas.

O clima de sigilo em torno do evento também chamou atenção. Conforme o The Sun, autoridades locais evitaram confirmar oficialmente que se tratava de uma festa de casamento, e descreveram a operação apenas como uma "produção demonstrativa".

Em reportagem publicada pelo The Guardian, moradores relataram sentimentos contraditórios sobre a presença da estrela pop e disseram que a cidade parece um parque temático.

Outros moradores, porém, enxergam a celebração como uma oportunidade para impulsionar a economia local. O prefeito de Palermo, Roberto Lagalla, classificou os incômodos como um "pequeno sacrifício" e disse que a repercussão internacional do casamento ajudará a fortalecer a imagem turística da região.

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Após oficializarem a união em uma cerimônia civil em Londres, Dua Lipa e Turner desembarcaram na Itália para uma celebração milionária e luxuosa. Devem comparecer nomes como Elton John, Kylie Minogue, Donatella Versace e Harry Styles.