A revolução que importa não é da tecnologia. É do comportamento

Um dos autores do Supersimples e da lei do MEI. São 20 anos construindo estratégias para empreendedores e de paixão pela inovação, transformação digital e novos modelos de negócio.

Existe um equívoco no modo como a maioria das organizações está respondendo à inteligência artificial.

Elas tratam o problema como tecnológico. Investem em ferramentas, contratam especialistas, criam comitês de inovação. E seguem perdendo, porque o diagnóstico está errado.

O que está mudando não são apenas as ferramentas. É a cultura, a ética, a percepção e a relação de poder entre pessoas, empresas e instituições. A IA é o vetor. O fenômeno é outro. E enquanto as organizações não entenderem essa distinção, vão continuar aplicando remédio de TI em problema de comportamento.

O primeiro sintoma é o mais fácil de medir e o mais difícil de absorver: a velocidade deixou de ser diferencial competitivo e virou piso de operação. O assistente que você carrega no bolso executa em segundos análises que, há alguns anos, levavam dias de trabalho especializado. Quem ainda planeja em ritmo pré-IA está planejando obsolescência sem crise aparente, sem ruptura visível, com uma erosão silenciosa de relevância que só aparece quando já é tarde demais para reverter.

Mas velocidade é só a superfície. Por baixo dela, existe uma agenda ética que a maioria das organizações ainda não encarou com seriedade. O viés embutido no código escala de forma industrial. Toda organização que usa IA para classificar usuários, priorizar atendimentos ou recomendar trajetórias precisa responder a perguntas concretas como “qual critério ético está embutido nessa decisão?” e “como ele é revisado caso produza efeitos indesejados?”.

A dificuldade em responder essas perguntas revela um segundo problema: a personificação da IA como entidade autônoma e imparcial. O que parece um oráculo é, na prática, o resultado de dados de treinamento, de escolhas de engenharia, de critérios de modelagem e de interesses comerciais de quem construiu o sistema. Usar IA sem entender quem está atrás dela é terceirizar decisões institucionais para atores que você não conhece e não escolheu. A governança da IA não é um apêndice da governança da organização. É parte constitutiva dela.

Se a ética e a governança são os desafios externos, a segurança psicológica é o desafio interno que as organizações igualmente ignoram. O Google passou anos tentando identificar o que diferenciava suas equipes de alta performance das demais. Não foi o talento individual, não foi o orçamento, não foi a tecnologia disponível. Foi a capacidade de errar, discordar e propor ideias sem medo de retaliação. Em ambiente de aceleração permanente, a vantagem sustentável de uma equipe humana é uma só: aprender mais rápido do que o ambiente muda. E isso depende inteiramente de poder errar. Equipe que esconde erros para se proteger do líder também esconde os sinais fracos que poderiam ter antecipado a próxima virada de mercado.

Uso Interno

Essa dinâmica tem nome e tem causa: ainda selecionamos e celebramos lideranças baseadas em autoridade técnica. O modelo “eu sou capacitado, eu decido” não falha por arrogância. Falha por insuficiência estrutural. A velocidade da mudança tornou impossível qualquer líder individual concentrar todo o saber relevante. Nenhuma cabeça individual é suficientemente rápida para processar tudo que importa, no ritmo em que importa. Liderar hoje é orquestrar inteligências, criar ambiente seguro e fazer as perguntas certas. A boa notícia é que se aprende. A má notícia é que poucos estão aprendendo.

Enquanto isso acontece internamente, o ambiente externo já mudou de lógica. As estrelas dos hotéis, atribuídas por especialistas centralizados durante décadas, perderam relevância para as avaliações distribuídas de milhares de hóspedes em tempo real. O mesmo padrão atravessa todos os setores. Empresas que prometem no marketing o que não entregam na operação são expostas em minutos, em plataformas que não controlam e não moderam. A reputação de qualquer organização hoje se constrói e se desmancha em conversas fora do seu alcance. A resposta adaptativa a isso não é controle, é posicionamento ativo. Ser genuinamente melhor passou a ser mais barato do que gerenciar a distância entre o que se faz e o que se promete. Essa equação mudou. Muitas organizações ainda não ajustaram a conta.

Nesse ambiente, o gargalo da criação também mudou de endereço. A IA generativa entrega execução a custo marginal próximo de zero — transcrição, tradução, programação, design, análise, edição. Uma pessoa com as ferramentas certas entrega em horas o que antes exigia equipes durante dias. Isso tem uma implicação específica e pouco discutida: o obstáculo deixou de ser técnico. Quem não sabe o que quer construir vai produzir volume sem valor. Quem tem clareza de propósito e direção vai criar em escala que antes era impossível para indivíduos ou pequenas equipes. A pergunta que muda de endereço é essa: como ajudar profissionais e empreendedores a passar de operadores de ferramenta para criadores com propósito? É nessa camada que o valor real será disputado na próxima década.

Tratar a transformação como pauta de médio prazo, como algo que cabe no próximo ciclo de planejamento, é uma escolha. E as escolhas de omissão também têm consequências — só aparecem mais tarde, quando a janela já fechou.

Repito a tese com a qual comecei, porque ela ainda não foi completamente absorvida por boa parte das lideranças com quem convivo: a tecnologia não espera que você esteja pronto. Ela avança independentemente da sua velocidade de absorção.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A questão, portanto, não é dominar a ferramenta. É entender o que ela está fazendo com a forma como vivemos, lideramos e construímos valor. Esse entendimento não é técnico. É comportamental.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.