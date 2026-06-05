Depressão pós-parto: onde mulheres podem buscar ajuda em Minas

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

A saúde mental materna é um tema que merece atenção constante, especialmente durante o puerpério, período após o parto que pode ser marcado por desafios emocionais intensos. A depressão pós-parto é uma condição séria que afeta muitas mulheres e exige cuidado especializado. Saber identificar os sinais e onde encontrar apoio gratuito pode fazer toda a diferença.

Saber identificar os sinais e onde encontrar apoio gratuito pode fazer toda a diferença. O diagnóstico correto ajuda a desmistificar a condição: a depressão pós-parto é um transtorno médico tratável e, quando acolhida com o devido suporte especializado, a imensa maioria das mulheres se recupera plenamente, mantendo a si e a seus bebês em total segurança.

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Diferente da melancolia passageira conhecida como "baby blues", a depressão pós-parto é uma condição clínica que exige tratamento. Seus sintomas são mais intensos e duradouros, impactando a capacidade da mãe de cuidar de si e do bebê. Reconhecer os sinais da depressão pós-parto é o primeiro passo para buscar ajuda.

Quais são os sinais da depressão pós-parto?

A condição pode se manifestar de várias formas, e os sintomas variam de mulher para mulher. Ficar atenta a mudanças de comportamento e emoções é crucial. Os sinais mais comuns incluem:

Tristeza profunda e persistente, com crises de choro frequentes e sem motivo aparente.

Perda de interesse ou prazer em atividades que antes eram agradáveis.

Ansiedade intensa, ataques de pânico e preocupação excessiva com a saúde do bebê.

Dificuldade de criar um vínculo afetivo com o recém-nascido ou pensamentos de rejeição.

Alterações drásticas no apetite ou no sono, como insônia ou sonolência excessiva.

Fadiga extrema e falta de energia, mesmo após descansar.

Sentimentos de culpa, inutilidade ou incapacidade de ser uma boa mãe.

Irritabilidade, raiva e mudanças de humor repentinas.

Onde buscar ajuda gratuita em Minas Gerais?

O apoio psicológico é essencial para a recuperação, e o acesso ao tratamento não precisa ser um obstáculo. Existem diversas opções de atendimento gratuito ou a baixo custo disponíveis no estado, garantindo que mães e suas famílias recebam o cuidado necessário durante essa fase delicada.

Centros de Atenção Psicossocial (CAPS): Integrados ao Sistema Único de Saúde (SUS), os CAPS oferecem atendimento psicológico e psiquiátrico gratuito. Basta procurar a unidade mais próxima de sua residência.

Unidades Básicas de Saúde (UBS): Conhecidas como postos de saúde, as UBS são a porta de entrada para o SUS. Equipes de saúde da família podem fazer o acolhimento inicial e encaminhar a paciente para serviços especializados.

Clínicas-escola de psicologia: Muitas universidades federais e estaduais em Minas Gerais possuem clínicas que oferecem terapia a preços sociais ou de forma gratuita, com atendimento realizado por estudantes sob supervisão de professores. Dica: por terem alta procura, verifique os períodos de inscrição e a existência de filas de espera.

Centro de Valorização da Vida (CVV): Para apoio emocional imediato e sigiloso, o CVV atende 24 horas por dia pelo telefone 188, além de oferecer atendimento por chat e e-mail. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.