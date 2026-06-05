Como se calcula o 5º dia útil? Descubra os dias que você deve receber

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A chegada do início do mês traz uma dúvida comum para muitos trabalhadores: quando exatamente o salário deve cair na conta? A regra do quinto dia útil pode parecer simples, mas feriados, como o de Corpus Christi que em 2026 ocorre no dia 4 de junho, costumam gerar confusão sobre o prazo para o pagamento. Entender o cálculo é fundamental para o seu planejamento financeiro.

Conforme a legislação trabalhista, o salário referente ao mês trabalhado deve ser pago até o quinto dia útil do mês seguinte. A principal fonte de dúvidas está em definir o que é considerado um dia útil para essa contagem. O ponto mais importante é que o sábado entra na conta.

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Para o cálculo do pagamento, o sábado é considerado um dia útil, mesmo que a empresa não tenha expediente neste dia. A contagem exclui apenas os domingos e os feriados, sejam eles nacionais, estaduais ou municipais. Com essa regra em mente, fica mais fácil fazer as contas e evitar surpresas.

Como funciona a contagem na prática?

Para entender melhor, vamos usar como exemplo o pagamento do salário de maio, que deve ser quitado em junho de 2026. Este mês tem uma particularidade: o dia 4 de junho (quinta-feira) é Corpus Christi, que não é um feriado nacional e pode ou não ser considerado feriado em seu estado ou município. Isso cria dois cenários possíveis:

Cenário 1: Onde 4 de junho é feriado

Nesta situação, a contagem dos dias úteis pula a quinta-feira:

Dia 1: Segunda-feira, 1º de junho (1º dia útil)

Dia 2: Terça-feira, 2 de junho (2º dia útil)

Dia 3: Quarta-feira, 3 de junho (3º dia útil)

Dia 4: Sexta-feira, 5 de junho (4º dia útil)

Dia 5: Sábado, 6 de junho (5º dia útil)

Portanto, nas cidades onde Corpus Christi é feriado, a data limite para o pagamento do salário é 6 de junho.

Cenário 2: Onde 4 de junho NÃO é feriado

Se a sua cidade não adota o feriado de Corpus Christi, a contagem segue sem interrupções:

Dia 1: Segunda-feira, 1º de junho (1º dia útil)

Dia 2: Terça-feira, 2 de junho (2º dia útil)

Dia 3: Quarta-feira, 3 de junho (3º dia útil)

Dia 4: Quinta-feira, 4 de junho (4º dia útil)

Dia 5: Sexta-feira, 5 de junho (5º dia útil)

Neste caso, a data limite para o pagamento do salário é 5 de junho. É fundamental consultar o calendário oficial da sua localidade para saber em qual cenário você se enquadra.

O que acontece se o pagamento atrasar?

O pagamento do salário após o quinto dia útil é considerado ilegal. A empresa que não cumpre o prazo está sujeita a multas administrativas e pode ser alvo de uma ação trabalhista. O valor pago em atraso também deve sofrer correção monetária para compensar o trabalhador pela perda inflacionária do período.

Uma outra regra importante é que, se o quinto dia útil cair em um domingo ou feriado, o pagamento deve ser antecipado. Ou seja, a empresa precisa realizar o depósito no dia útil imediatamente anterior para não descumprir a lei.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.