Corpus Christi: veja como ter folga de 4 dias e conheça seus direitos

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

O feriado de Corpus Christi, que em 2026 acontece no dia 4 de junho, uma quinta-feira, está se aproximando e traz a possibilidade de uma folga prolongada de quatro dias. No entanto, por ser um ponto facultativo na maior parte do país, muitos trabalhadores têm dúvidas sobre seus direitos. Entenda como funciona para o setor privado e para o serviço público.

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Como funciona o feriadão?

A data religiosa não é um feriado nacional, mas sim um ponto facultativo. Isso significa que a folga depende de decretos municipais ou estaduais que a transformem em feriado local. Para quem consegue emendar com a sexta-feira, dia 5 de junho, é possível garantir um descanso de quatro dias consecutivos.

Direitos nas empresas privadas

Nas cidades onde Corpus Christi não é considerado feriado por lei municipal, o dia 4 de junho é um dia útil normal. A empresa pode decidir, por liberalidade, conceder a folga aos seus funcionários, muitas vezes utilizando o sistema de banco de horas para compensar o dia não trabalhado, assim como a sexta-feira.

Já nos municípios onde a data é feriado oficial, quem for escalado para trabalhar tem direito a receber o pagamento do dia em dobro ou a uma folga compensatória em outra data, conforme previsto na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e em acordos coletivos.

E no serviço público?

Para os servidores públicos, Corpus Christi costuma ser decretado como ponto facultativo, o que suspende o expediente nas repartições federais, estaduais e municipais. Como a data está próxima, é fundamental que os servidores verifiquem os decretos específicos de sua localidade para confirmar a dispensa do trabalho com antecedência.

É importante ressaltar que os serviços considerados essenciais, como saúde, segurança e transporte público, geralmente operam em regime de plantão ou com escalas especiais para não interromper o atendimento à população.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.