Corpus Christi é feriado ou ponto facultativo? Entenda

O dia de Corpus Christi será celebrado na quinta-feira (4/6) da semana que vem, e muitos brasileiros têm a mesma dúvida: a data é feriado? A resposta direta é: não. Corpus Christi não faz parte da lista oficial de feriados nacionais, e a possibilidade de folga depende de decretos específicos de cada estado ou município, o que causa confusão todos os anos.

No calendário do governo federal, a data é classificada como ponto facultativo, o que significa que a dispensa do trabalho é obrigatória apenas para os servidores de órgãos e entidades da administração pública federal. Para os demais trabalhadores, a decisão fica a cargo dos governos estaduais e prefeituras.

No setor privado, a regra é ainda mais flexível. A folga em Corpus Christi só é garantida se houver uma lei municipal ou estadual que determine o feriado. Caso contrário, a decisão de liberar os funcionários ou não cabe a cada empresa, que pode fazer acordos de compensação de horas com suas equipes.

A celebração de Corpus Christi é uma data móvel da Igreja Católica, ocorrendo sempre 60 dias após o Domingo de Páscoa. Em 2026, a data cai em uma quinta-feira, o que abre a possibilidade para que muitas pessoas emendem o descanso com o fim de semana.

Como fica a situação nas capitais

Para facilitar o planejamento, é importante saber que muitas das grandes cidades brasileiras tradicionalmente decretam feriado municipal na data, sendo elas:

Aracaju (SE)

Belo Horizonte (MG)

Boa Vista (RR)

Brasília (DF)

Campo Grande (MS)

Cuiabá (MT)

Curitiba (PR)

Florianópolis (SC)

Fortaleza (CE)

Goiânia (GO)

Macapá (AP)

Maceió (AL)

Manaus (AM)

Natal (RN)

Rio de Janeiro (RJ)

Salvador (BA)

São Luís (MA)

São Paulo (SP)

Teresina (PI)

Vitória (ES).

Em outras capitais, a regra do ponto facultativo costuma ser mantida, seguindo a diretriz federal. Em Belém (PA), por exemplo, a data é considerada um ponto facultativo. A mesma situação se aplica a cidades como Porto Velho (RO), Porto Alegre (RS) e Rio Branco (AC).

Como o Corpus Christi 2026 está próximo, é importante consultar com a prefeitura da sua cidade ou o departamento de RH da sua empresa para confirmar se haverá folga. Esta é a forma mais segura de saber se existe uma lei local que estabelece a data como feriado ou qual será o procedimento adotado neste ano.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata