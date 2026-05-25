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Corpus Christi é feriado ou ponto facultativo? Entenda

A data não é um feriado nacional, e a folga depende de cada estado e município; saiba como funciona e consulte a situação na sua capital

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Flor Sette Camara*
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Flor Sette Camara*
Repórter
25/05/2026 17:49 - atualizado em 25/05/2026 18:23

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Corpus Christi é feriado ou ponto facultativo? Entenda
A tradicional procissão de Corpus Christi, uma celebração católica que gera dúvidas sobre ser feriado ou ponto facultativo em cidades brasileiras crédito: Ricardo Ribas/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

O dia de Corpus Christi será celebrado na quinta-feira (4/6) da semana que vem, e muitos brasileiros têm a mesma dúvida: a data é feriado? A resposta direta é: não. Corpus Christi não faz parte da lista oficial de feriados nacionais, e a possibilidade de folga depende de decretos específicos de cada estado ou município, o que causa confusão todos os anos.

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No calendário do governo federal, a data é classificada como ponto facultativo, o que significa que a dispensa do trabalho é obrigatória apenas para os servidores de órgãos e entidades da administração pública federal. Para os demais trabalhadores, a decisão fica a cargo dos governos estaduais e prefeituras.

No setor privado, a regra é ainda mais flexível. A folga em Corpus Christi só é garantida se houver uma lei municipal ou estadual que determine o feriado. Caso contrário, a decisão de liberar os funcionários ou não cabe a cada empresa, que pode fazer acordos de compensação de horas com suas equipes.

A celebração de Corpus Christi é uma data móvel da Igreja Católica, ocorrendo sempre 60 dias após o Domingo de Páscoa. Em 2026, a data cai em uma quinta-feira, o que abre a possibilidade para que muitas pessoas emendem o descanso com o fim de semana.

Como fica a situação nas capitais

Para facilitar o planejamento, é importante saber que muitas das grandes cidades brasileiras tradicionalmente decretam feriado municipal na data, sendo elas:

  • Aracaju (SE)

  • Belo Horizonte (MG)

  • Boa Vista (RR)

  • Brasília (DF)

  • Campo Grande (MS)

  • Cuiabá (MT)

  • Curitiba (PR)

  • Florianópolis (SC)

  • Fortaleza (CE)

  • Goiânia (GO)

  • Macapá (AP)

  • Maceió (AL)

  • Manaus (AM)

  • Natal (RN)

  • Rio de Janeiro (RJ)

  • Salvador (BA)

  • São Luís (MA)

  • São Paulo (SP)

  • Teresina (PI)

  • Vitória (ES).

Em outras capitais, a regra do ponto facultativo costuma ser mantida, seguindo a diretriz federal. Em Belém (PA), por exemplo, a data é considerada um ponto facultativo. A mesma situação se aplica a cidades como Porto Velho (RO), Porto Alegre (RS) e Rio Branco (AC).

Como o Corpus Christi 2026 está próximo, é importante consultar com a prefeitura da sua cidade ou o departamento de RH da sua empresa para confirmar se haverá folga. Esta é a forma mais segura de saber se existe uma lei local que estabelece a data como feriado ou qual será o procedimento adotado neste ano.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

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