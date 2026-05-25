Corpus Christi é feriado ou ponto facultativo? Entenda
A data não é um feriado nacional, e a folga depende de cada estado e município; saiba como funciona e consulte a situação na sua capital
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O dia de Corpus Christi será celebrado na quinta-feira (4/6) da semana que vem, e muitos brasileiros têm a mesma dúvida: a data é feriado? A resposta direta é: não. Corpus Christi não faz parte da lista oficial de feriados nacionais, e a possibilidade de folga depende de decretos específicos de cada estado ou município, o que causa confusão todos os anos.
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No calendário do governo federal, a data é classificada como ponto facultativo, o que significa que a dispensa do trabalho é obrigatória apenas para os servidores de órgãos e entidades da administração pública federal. Para os demais trabalhadores, a decisão fica a cargo dos governos estaduais e prefeituras.
No setor privado, a regra é ainda mais flexível. A folga em Corpus Christi só é garantida se houver uma lei municipal ou estadual que determine o feriado. Caso contrário, a decisão de liberar os funcionários ou não cabe a cada empresa, que pode fazer acordos de compensação de horas com suas equipes.
A celebração de Corpus Christi é uma data móvel da Igreja Católica, ocorrendo sempre 60 dias após o Domingo de Páscoa. Em 2026, a data cai em uma quinta-feira, o que abre a possibilidade para que muitas pessoas emendem o descanso com o fim de semana.
Como fica a situação nas capitais
Para facilitar o planejamento, é importante saber que muitas das grandes cidades brasileiras tradicionalmente decretam feriado municipal na data, sendo elas:
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Aracaju (SE)
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Belo Horizonte (MG)
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Boa Vista (RR)
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Brasília (DF)
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Campo Grande (MS)
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Cuiabá (MT)
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Curitiba (PR)
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Florianópolis (SC)
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Fortaleza (CE)
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Goiânia (GO)
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Macapá (AP)
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Maceió (AL)
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Manaus (AM)
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Natal (RN)
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Rio de Janeiro (RJ)
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Salvador (BA)
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São Luís (MA)
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São Paulo (SP)
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Teresina (PI)
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Vitória (ES).
Em outras capitais, a regra do ponto facultativo costuma ser mantida, seguindo a diretriz federal. Em Belém (PA), por exemplo, a data é considerada um ponto facultativo. A mesma situação se aplica a cidades como Porto Velho (RO), Porto Alegre (RS) e Rio Branco (AC).
Como o Corpus Christi 2026 está próximo, é importante consultar com a prefeitura da sua cidade ou o departamento de RH da sua empresa para confirmar se haverá folga. Esta é a forma mais segura de saber se existe uma lei local que estabelece a data como feriado ou qual será o procedimento adotado neste ano.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.
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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata