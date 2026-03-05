Calendário do quinto dia útil de 2026: veja as datas de pagamento do ano
Programe suas finanças para todos os meses; confira a data exata em que o salário deve cair na sua conta de acordo com o calendário oficial de 2026
Normalmente, o pagamento do salário referente a um mês de trabalho deve ser efetuado até o quinto dia útil do mês seguinte, variando de acordo com cada contrato. Como a data limite muda todos os meses devido a fins de semana e feriados, ter um calendário anual ajuda a organizar as finanças e evitar surpresas no orçamento.
A variação ocorre porque a legislação, prevista na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), define o prazo para o pagamento. Para a maioria das instituições financeiras, a regra desconsidera o sábado como um dia útil para fins de contagem, assim como domingos e feriados nacionais.
Para facilitar seu planejamento financeiro ao longo do ano, a reportagem preparou uma lista completa com as datas-limite para o pagamento dos salários em cada mês de 2026.
Calendário do quinto dia útil de 2026
-
Janeiro: 8 de janeiro, quinta-feira
-
Fevereiro: 6 de fevereiro, sexta-feira
-
Março: 6 de março, sexta-feira
-
Abril: 8 de abril, quarta-feira
-
Maio: 8 de maio, sexta-feira
-
Junho: 5 de junho, sexta-feira
-
Julho: 7 de julho, terça-feira
-
Agosto: 7 de agosto, sexta-feira
-
Setembro: 8 de setembro, terça-feira
-
Outubro: 7 de outubro, quarta-feira
-
Novembro: 9 de novembro, segunda-feira
-
Dezembro: 7 de dezembro, segunda-feira
Esse calendário exclui sábado como um dia útil e considera apenas os feriados nacionais. Feriados estaduais e municipais podem alterar a data do pagamento em sua localidade, por isso, é importante verificar o calendário específico da sua cidade para ter certeza da data correta.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.
*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata