Calendário do quinto dia útil de 2026: veja as datas de pagamento do ano

Normalmente, o pagamento do salário referente a um mês de trabalho deve ser efetuado até o quinto dia útil do mês seguinte, variando de acordo com cada contrato. Como a data limite muda todos os meses devido a fins de semana e feriados, ter um calendário anual ajuda a organizar as finanças e evitar surpresas no orçamento.

A variação ocorre porque a legislação, prevista na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), define o prazo para o pagamento. Para a maioria das instituições financeiras, a regra desconsidera o sábado como um dia útil para fins de contagem, assim como domingos e feriados nacionais.

Para facilitar seu planejamento financeiro ao longo do ano, a reportagem preparou uma lista completa com as datas-limite para o pagamento dos salários em cada mês de 2026.

Calendário do quinto dia útil de 2026

Janeiro: 8 de janeiro, quinta-feira

Fevereiro: 6 de fevereiro, sexta-feira

Março: 6 de março, sexta-feira

Abril: 8 de abril, quarta-feira

Maio: 8 de maio, sexta-feira

Junho: 5 de junho, sexta-feira

Julho: 7 de julho, terça-feira

Agosto: 7 de agosto, sexta-feira

Setembro: 8 de setembro, terça-feira

Outubro: 7 de outubro, quarta-feira

Novembro: 9 de novembro, segunda-feira

Dezembro: 7 de dezembro, segunda-feira

Esse calendário exclui sábado como um dia útil e considera apenas os feriados nacionais. Feriados estaduais e municipais podem alterar a data do pagamento em sua localidade, por isso, é importante verificar o calendário específico da sua cidade para ter certeza da data correta.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata