Assine
overlay
Início Economia
PAGAMENTO

Calendário do quinto dia útil de 2026: veja as datas de pagamento do ano

Programe suas finanças para todos os meses; confira a data exata em que o salário deve cair na sua conta de acordo com o calendário oficial de 2026

Publicidade
Carregando...
FS
Flor Sette Camara*
FS
Flor Sette Camara*
Repórter
05/03/2026 13:33

compartilhe

SIGA
x
Calendário do quinto dia útil de 2026: veja as datas de pagamento do ano
Um calendário anual ajuda na organização financeira, essencial para o planejamento das datas-limite de pagamento dos salários crédito: Freepik

Normalmente, o pagamento do salário referente a um mês de trabalho deve ser efetuado até o quinto dia útil do mês seguinte, variando de acordo com cada contrato. Como a data limite muda todos os meses devido a fins de semana e feriados, ter um calendário anual ajuda a organizar as finanças e evitar surpresas no orçamento.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A variação ocorre porque a legislação, prevista na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), define o prazo para o pagamento. Para a maioria das instituições financeiras, a regra desconsidera o sábado como um dia útil para fins de contagem, assim como domingos e feriados nacionais.

Leia Mais

Para facilitar seu planejamento financeiro ao longo do ano, a reportagem preparou uma lista completa com as datas-limite para o pagamento dos salários em cada mês de 2026.

Calendário do quinto dia útil de 2026

  • Janeiro: 8 de janeiro, quinta-feira

  • Fevereiro: 6 de fevereiro, sexta-feira

  • Março: 6 de março, sexta-feira

  • Abril: 8 de abril, quarta-feira

  • Maio: 8 de maio, sexta-feira

  • Junho: 5 de junho, sexta-feira

  • Julho: 7 de julho, terça-feira

  • Agosto: 7 de agosto, sexta-feira

  • Setembro: 8 de setembro, terça-feira

  • Outubro: 7 de outubro, quarta-feira

  • Novembro: 9 de novembro, segunda-feira

  • Dezembro: 7 de dezembro, segunda-feira

Esse calendário exclui sábado como um dia útil e considera apenas os feriados nacionais. Feriados estaduais e municipais podem alterar a data do pagamento em sua localidade, por isso, é importante verificar o calendário específico da sua cidade para ter certeza da data correta.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

Tópicos relacionados:

calendario pagamento

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay