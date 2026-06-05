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Morre Anthony Head, ator de "Ted Lasso" e "Buffy"

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
05/06/2026 15:23

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O ator Anthony Head, conhecido por seus papéis como um dono de clube de futebol em "Ted Lasso" e como bibliotecário em "Buffy: A Caça Vampiros", morreu aos 72 anos, anunciou sua família nesta sexta-feira (5).

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Irmão do cantor Murray Head, o ator britânico era conhecido sobretudo por interpretar o bibliotecário Rupert Giles na cultuada série de televisão americana estrelada por Sarah Michelle Gellar, exibida de 1997 a 2003.

"É com grande pesar que anunciamos o falecimento de nosso extraordinário pai", disseram suas filhas, Emily Head e Daisy Head, em um comunicado divulgado à agência PA.

Ele morreu "devido a complicações decorrentes de uma pneumonia, cercado por sua família. Foi, e sempre será, uma honra e um privilégio sermos suas filhas e termos testemunhado em primeira mão o impacto que tanto ele quanto seu trabalho tiveram sobre tantas pessoas", acrescentaram.

Head alcançou a fama no Reino Unido na década de 1980 graças a uma série de comerciais de café para a televisão. Neles, ele e a atriz Sharon Maughan interpretavam um casal que se apaixonava enquanto compartilhava uma xícara de café.

Mais recentemente, interpretou Rupert Mannion na comédia futebolística Ted Lasso.

Sua companheira de muitos anos, Sarah Fisher, que dirigia um santuário para cavalos resgatados, morreu em dezembro, aos 61 anos.

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har/tw/eba/erl/pb/am

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