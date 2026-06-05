Projeto na Inglaterra transformou antiga mina abandonada em cúpulas hexagonais que viraram símbolo de sustentabilidade

O resultado é uma construção que parece repousar suavemente sobre a antiga mina, embora esteja firmemente conectada a fundações projetadas para suportar ventos fortes e variações climáticas. Grande parte desse efeito visual deve-se ao uso do ETFE, um polímero transparente empregado no revestimento dos domos. Muito mais leve que o vidro, o material é extremamente resistente e tem uma ótima transmissão de luz natural, além de grande durabilidade. Foto: Wikimedia Commons/Gunnar Klack