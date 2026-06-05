Como ler uma pesquisa eleitoral sem cair em armadilhas; 5 dicas

Com a aproximação das eleições de 2026 no Brasil, que elegerão presidente, governadores e legisladores, e a divulgação constante de novas pesquisas eleitorais de diversos institutos, decifrar os números se torna essencial para não tirar conclusões precipitadas. Muitos eleitores olham apenas os percentuais dos candidatos, mas os detalhes técnicos, como a margem de erro e o perfil dos entrevistados, são fundamentais para uma análise correta do cenário político.

Entender esses conceitos ajuda a evitar a armadilha de interpretar pequenas variações como grandes mudanças de opinião pública. Na prática, um levantamento bem interpretado oferece um retrato fiel do momento, não uma previsão definitiva do resultado das urnas. Para analisar os dados de forma crítica, é preciso ir além das manchetes.

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Confira cinco dicas para ler uma pesquisa eleitoral corretamente.

1. Olhe sempre a margem de erro

Este é o ponto mais importante. A margem de erro indica a variação máxima que os resultados podem ter para mais ou para menos. Se um candidato tem 45% das intenções de voto e outro tem 42%, com uma margem de três pontos percentuais, eles estão em empate técnico. Isso acontece porque o primeiro pode ter, na realidade, 42%, enquanto o segundo pode chegar a 45%.

2. Entenda o nível de confiança

Normalmente, as pesquisas utilizam um nível de confiança de 95%. Isso significa que, se o mesmo levantamento fosse realizado 100 vezes, em 95 delas os resultados estariam dentro da margem de erro estipulada. É uma medida estatística que indica a confiabilidade dos dados apresentados, mostrando a probabilidade de que a amostra represente bem o total da população.

3. Verifique a amostra da pesquisa

A amostra detalha quem foi ouvido. Verifique o número de entrevistados e se o perfil deles é representativo da população em critérios como gênero, idade, faixa de renda e distribuição geográfica. Pesquisas nacionais geralmente entrevistam entre 1.500 e 3.000 pessoas para garantir um bom nível de representatividade. Uma pesquisa feita apenas em capitais, por exemplo, não reflete necessariamente a opinião de um estado inteiro ou do país. Quanto maior e mais diversificada a amostra, mais preciso tende a ser o resultado.

4. Fique atento à data de coleta

Uma pesquisa eleitoral é um retrato do momento em que foi realizada. Fatos políticos importantes, como debates, escândalos ou decisões governamentais, podem alterar rapidamente a opinião dos eleitores. Por isso, sempre observe o período em que as entrevistas foram feitas. Um levantamento de duas semanas atrás pode não refletir mais o cenário atual.

5. Saiba quem pagou e quem fez

Toda pesquisa eleitoral precisa ser registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e os dados sobre o contratante e o instituto responsável são públicos, podendo ser consultados por qualquer cidadão no site do tribunal através do sistema PesqEle. Saber quem encomendou o levantamento pode oferecer um contexto adicional sobre seus objetivos. Institutos com histórico de credibilidade e métodos transparentes tendem a produzir resultados mais confiáveis.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.