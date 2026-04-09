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O que é margem de erro em uma pesquisa? Entenda de vez o conceito

As pesquisas eleitorais sempre vêm com esse termo; explicamos de forma simples o que a margem de erro significa e como ela afeta os resultados

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Raissa Ferri
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Raissa Ferri
Repórter
09/04/2026 10:51

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O que é margem de erro em uma pesquisa? Entenda de vez o conceito
Coleta de dados com eleitores, etapa fundamental na formação das amostragens das pesquisas de intenção de voto. crédito: Estado de Minas/ Imagem gerada por IA

A cada nova pesquisa de intenção de voto divulgada, um termo específico chama a atenção: a margem de erro. No Brasil, esses levantamentos são registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e entender o que essa margem significa é fundamental para interpretar corretamente os números. De forma simples, ela é uma medida que indica a variação estimada que os resultados de uma pesquisa podem ter em relação à realidade.

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Isso acontece porque nenhuma pesquisa entrevista todos os eleitores de um país. Em vez disso, os institutos trabalham com uma amostra, ou seja, uma fatia representativa da população. O tamanho dessa amostra é crucial: quanto maior o número de entrevistados, menor tende a ser a margem de erro. Ela calcula a diferença potencial entre a opinião da amostra e a do total de eleitores, sendo geralmente apresentada em pontos percentuais para mais ou para menos — no Brasil, o mais comum é que varie entre dois e três pontos.

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Como a margem de erro funciona na prática?

Vamos a um exemplo prático. Imagine que uma pesquisa mostra o candidato A com 45% das intenções de voto e o candidato B com 40%. A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Isso significa que o resultado real do candidato A pode variar entre 43% (45% - 2) e 47% (45% + 2).

Da mesma forma, o desempenho do candidato B pode estar entre 38% (40% - 2) e 42% (40% + 2). Nesse cenário, como os intervalos dos dois candidatos não se sobrepõem, é possível afirmar que o candidato A está numericamente à frente, considerando a margem de erro.

O que é o empate técnico?

O famoso "empate técnico" ocorre justamente quando os intervalos de variação dos candidatos se cruzam. Se, no mesmo exemplo, o candidato A tivesse 42% e o B, 40%, com a mesma margem de dois pontos, a situação mudaria. O intervalo de A seria de 40% a 44%, enquanto o de B ficaria entre 38% e 42%.

Como os intervalos se sobrepõem (ambos contêm valores entre 40% e 42%), não é estatisticamente possível afirmar quem está na frente. Por isso, os institutos declaram um empate técnico.

E o nível de confiança?

Associado à margem de erro, existe o nível de confiança, que geralmente é de 95%. Ele indica a probabilidade de que os resultados reais estejam dentro do intervalo da margem de erro. Ou seja, se a mesma pesquisa fosse realizada 100 vezes, em 95 delas os resultados estariam dentro da variação estimada.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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