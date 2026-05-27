5 dicas para identificar uma pesquisa eleitoral falsa e não cair em golpes

Com a aproximação das eleições, o volume de pesquisas de intenção de voto aumenta, e com ele, a circulação de levantamentos falsos, especialmente em redes sociais e aplicativos de mensagens. Muitas dessas sondagens fraudulentas são criadas para enganar o eleitor e influenciar a opinião pública. No entanto, é possível verificar a autenticidade de uma pesquisa de forma rápida e segura.

Qualquer pesquisa eleitoral destinada à divulgação pública precisa, por lei, ser registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Desde 1º de janeiro de 2026, essa obrigatoriedade já está em vigor para levantamentos sobre as Eleições Gerais. Esse registro é a principal ferramenta para confirmar se um levantamento é confiável. Aprenda a seguir como checar essa e outras informações para não cair em golpes.

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Como saber se uma pesquisa eleitoral é verdadeira

Consulte o registro no TSE: Toda pesquisa eleitoral deve ser registrada na Justiça Eleitoral com até cinco dias de antecedência de sua divulgação. Para consultar, acesse o sistema PesqEle, no site do TSE. Basta buscar pelo nome da empresa que realizou o levantamento ou pelo contratante. O sistema informa o número de registro, a metodologia, o período da coleta e o questionário aplicado. Se não houver registro, a pesquisa é irregular e sua divulgação constitui crime, punível com detenção de seis meses a um ano e multa de 50 mil a 100 mil UFIRs. Verifique quem pagou pela pesquisa: A informação de quem contratou o levantamento é pública e consta no registro do TSE. Saber quem financiou a pesquisa ajuda a entender possíveis interesses por trás dos resultados divulgados. A transparência sobre o contratante é obrigatória e um bom indicativo de seriedade. Analise a metodologia: Dados como o número de entrevistados, a margem de erro e o período em que as entrevistas foram feitas são cruciais. Desconfie de pesquisas com um número muito baixo de participantes ou com margens de erro muito altas, pois isso compromete a confiabilidade estatística. O registro no TSE detalha todas essas informações. Confira o nome da empresa responsável: Pesquise sobre o instituto que realizou a pesquisa. Empresas sérias, como Ipec, Datafolha e Quaest, possuem histórico e registro nos órgãos competentes. Levantamentos falsos costumam usar nomes de empresas fictícias ou que não têm nenhuma experiência na área. Uma busca rápida na internet pode revelar se a empresa realmente existe. Desconfie de resultados compartilhados sem fonte: Pesquisas verdadeiras são divulgadas por veículos de comunicação de credibilidade, que apresentam todos os detalhes do registro e da metodologia. Se você receber um card ou uma imagem com resultados de pesquisa no WhatsApp sem um link para a matéria original, suspeite. Evite compartilhar antes de checar a veracidade nos canais oficiais. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.