Uruguai estuda 'se aproximar' da OCDE, sem descartar adesão

O Uruguai estuda formas de "se aproximar" da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), sem descartar uma adesão, indicou a vice-ministra das Relações Exteriores, Valeria Csukasi, em declarações à AFP em Paris.

Atualmente, 38 países fazem parte desta organização de cooperação econômica, entre eles quatro latino-americanos: México, Chile, Colômbia e Costa Rica. A Argentina, o Brasil e o Peru iniciaram o processo de adesão em janeiro de 2022.

"O Uruguai está analisando alternativas, formas de se aproximar da OCDE", confirmou Csukasi, que nesta semana participou do Fórum Econômico Internacional sobre a América Latina, organizado todos os anos por este organismo, e de uma reunião ministerial.

Questionada se esta aproximação inclui a adesão, respondeu: "Não, não a descartamos". Mas "isto depende de um convite para entrar", afirmou a diplomata, que destacou, no entanto, que existe "interesse mútuo".

Por enquanto, o governo uruguaio precisa realizar um estudo para analisar as "brechas" que existem entre os padrões da OCDE e a política do Uruguai em áreas como competitividade e compras públicas, entre outras, explicou.

"A partir disso, obviamente, veremos quão perto ou quão longe podemos estar", afirmou.

Em paralelo, Montevidéu deve sediar uma reunião ministerial de países da OCDE e latino-americanos nos dias 29 e 30 de setembro, com o objetivo de "enfrentar", em nível regional, a produtividade e a inovação a partir do "desafio da inteligência artificial".

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