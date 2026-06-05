Baixa temporada: o segredo para viajar mais e gastar muito menos

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

Viajar é o sonho de muitos, mas os altos custos e as multidões de turistas podem ser um grande desestímulo. A solução pode ser mais simples do que parece: apostar na baixa temporada. Esse período, que ocorre fora das férias escolares e dos principais feriados, é a chave para explorar novos lugares com mais economia e tranquilidade.

A principal vantagem de viajar na baixa temporada é, sem dúvida, a economia. Passagens aéreas, hospedagem e até mesmo passeios costumam ter preços significativamente mais baixos. Mas os benefícios não param por aí.

Com menos turistas, as filas em atrações famosas diminuem drasticamente, permitindo um aproveitamento melhor do tempo. A experiência também se torna mais autêntica, com maior oportunidade de interagir com a cultura local e desfrutar dos cenários com calma.

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Como planejar sua viagem fora de época

O planejamento é fundamental para aproveitar ao máximo a baixa temporada. O primeiro passo é ter flexibilidade nas datas. Utilize ferramentas digitais, como buscadores de passagens e comparadores de hospedagem, ativando alertas de preços para encontrar as melhores ofertas. Além disso, pesquise sobre o clima do destino escolhido. Viajar na baixa temporada não significa enfrentar tempo ruim; muitas vezes, os chamados "meses de ombro" (shoulder seasons) oferecem clima agradável e preços convidativos.

Destinos e épocas ideais

No Hemisfério Norte, por exemplo, os meses de abril, maio, setembro e outubro são excelentes para visitar a Europa, fugindo do calor intenso e das multidões do verão. No Brasil, as opções são vastas. Explorar cidades europeias no outono ou o Nordeste brasileiro entre março e maio são exemplos de como fugir do óbvio e garantir uma viagem memorável. Para o segundo semestre, destinos como o Jalapão ou o Pantanal, que vivem seu período de seca, oferecem experiências únicas com clima favorável e menos visitantes que na alta temporada.

Portanto, ao planejar sua próxima aventura, considere sair do calendário tradicional. Viajar na baixa temporada é uma estratégia inteligente que recompensa o viajante com economia, conforto e uma experiência muito mais rica e pessoal.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.