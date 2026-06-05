Assine
overlay
Início Turismo
Economia

Baixa temporada: o segredo para viajar mais e gastar muito menos

Além da economia, viajar fora de época garante menos filas e mais tranquilidade; saiba como escolher o destino ideal e planejar sua escapada

Publicidade
Carregando...
Iris Aguiar
Iris Aguiar
Repórter
Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.
05/06/2026 14:35

compartilhe

SIGA
×
Baixa temporada: o segredo para viajar mais e gastar muito menos
Viajar de avião na baixa temporada é uma estratégia inteligente para economizar em passagens aéreas e desfrutar de destinos com mais calma. crédito: Pexels

Viajar é o sonho de muitos, mas os altos custos e as multidões de turistas podem ser um grande desestímulo. A solução pode ser mais simples do que parece: apostar na baixa temporada. Esse período, que ocorre fora das férias escolares e dos principais feriados, é a chave para explorar novos lugares com mais economia e tranquilidade.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A principal vantagem de viajar na baixa temporada é, sem dúvida, a economia. Passagens aéreas, hospedagem e até mesmo passeios costumam ter preços significativamente mais baixos. Mas os benefícios não param por aí.

Com menos turistas, as filas em atrações famosas diminuem drasticamente, permitindo um aproveitamento melhor do tempo. A experiência também se torna mais autêntica, com maior oportunidade de interagir com a cultura local e desfrutar dos cenários com calma.

Leia Mais

Como planejar sua viagem fora de época

O planejamento é fundamental para aproveitar ao máximo a baixa temporada. O primeiro passo é ter flexibilidade nas datas. Utilize ferramentas digitais, como buscadores de passagens e comparadores de hospedagem, ativando alertas de preços para encontrar as melhores ofertas. Além disso, pesquise sobre o clima do destino escolhido. Viajar na baixa temporada não significa enfrentar tempo ruim; muitas vezes, os chamados "meses de ombro" (shoulder seasons) oferecem clima agradável e preços convidativos.

Destinos e épocas ideais

No Hemisfério Norte, por exemplo, os meses de abril, maio, setembro e outubro são excelentes para visitar a Europa, fugindo do calor intenso e das multidões do verão. No Brasil, as opções são vastas. Explorar cidades europeias no outono ou o Nordeste brasileiro entre março e maio são exemplos de como fugir do óbvio e garantir uma viagem memorável. Para o segundo semestre, destinos como o Jalapão ou o Pantanal, que vivem seu período de seca, oferecem experiências únicas com clima favorável e menos visitantes que na alta temporada.

Portanto, ao planejar sua próxima aventura, considere sair do calendário tradicional. Viajar na baixa temporada é uma estratégia inteligente que recompensa o viajante com economia, conforto e uma experiência muito mais rica e pessoal.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

passagens temporada viagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay