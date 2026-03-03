Assine
overlay
Início Trends
Economia

Como se planejar para os feriados de 2026 e economizar em viagens

A antecedência é a chave para gastar menos; especialistas dão dicas de como organizar o orçamento, comprar passagens e reservar hotéis para os feriadões

Publicidade
Carregando...
JA
Juliane Aguiar
JA
Juliane Aguiar
Repórter
03/03/2026 12:15

compartilhe

SIGA
x
Como se planejar para os feriados de 2026 e economizar em viagens
O planejamento detalhado e antecipado, com a ajuda de ferramentas digitais, é crucial para viagens econômicas em feriados. crédito: Rawpixel via Freepik

Muitos brasileiros estão de olho no calendário de 2026 em busca de oportunidades para viajar. Com dez feriados nacionais previstos, sendo nove deles em dias úteis, o ano é promissor para quem planeja pausas na rotina. O movimento, que inclui buscas por feriados até mesmo em meses sem datas comemorativas nacionais, como março, revela uma tendência clara: o planejamento antecipado é a principal ferramenta para garantir viagens mais econômicas e aproveitar ao máximo os dias de folga.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A lógica do mercado de turismo é baseada na oferta e demanda. Quanto mais perto de um feriado prolongado, maior a procura por passagens aéreas e hospedagens, o que faz os preços dispararem. Começar a organização com mais de um ano de antecedência permite fugir dessa dinâmica e acessar tarifas consideravelmente mais baixas.

Leia Mais

Essa antecedência não só beneficia o bolso, como também aumenta as opções disponíveis. Os melhores voos e os hotéis mais bem avaliados ou com melhor custo-benefício são os primeiros a esgotar. Quem se planeja cedo consegue escolher com mais liberdade e sem a pressão de vagas limitadas.

Como começar a se planejar para os feriados de 2026

Organizar uma viagem com tanto tempo de antecedência exige método. A boa notícia é que algumas ações simples podem fazer toda a diferença no orçamento final. Adotar uma estratégia clara desde agora transforma o sonho de viajar em uma meta concreta e alcançável.

  • Mapeie o calendário: o primeiro passo é identificar os feriados nacionais de 2026 e ver quais deles criam “feriadões”, como o Dia do Trabalho (1º de maio), que cairá em uma sexta-feira, e a Independência do Brasil (7 de setembro), em uma segunda. Defina um ou dois períodos prioritários para sua viagem principal.

  • Defina o orçamento: estabeleça um teto de gastos realista para o destino desejado. Com o valor em mente, calcule quanto precisa guardar por mês até a data da viagem. Se uma viagem custa R$ 3.000, por exemplo, guardar R$ 125 por mês a partir de agora torna o objetivo mais palpável.

  • Crie alertas de preços: use sites e aplicativos como Google Flights, Skyscanner e Kayak para criar alertas para os destinos e datas que você escolheu. Essas ferramentas enviam notificações quando os preços caem, permitindo que você compre no melhor momento.

  • Tenha flexibilidade: se possível, seja flexível com as datas. Viajar um dia antes ou voltar um dia depois do pico do feriado pode gerar uma economia expressiva. Às vezes, voos em horários menos convencionais, como de madrugada, também são mais baratos.

  • Use milhas e pontos: programas de fidelidade são grandes aliados. Concentre os gastos do dia a dia no cartão de crédito que acumula pontos e fique de olho em promoções de transferência bonificada para companhias aéreas.

    Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

feriados-2026 viagens-2026 viagens-economicas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay