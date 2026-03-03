Como se planejar para os feriados de 2026 e economizar em viagens

Muitos brasileiros estão de olho no calendário de 2026 em busca de oportunidades para viajar. Com dez feriados nacionais previstos, sendo nove deles em dias úteis, o ano é promissor para quem planeja pausas na rotina. O movimento, que inclui buscas por feriados até mesmo em meses sem datas comemorativas nacionais, como março, revela uma tendência clara: o planejamento antecipado é a principal ferramenta para garantir viagens mais econômicas e aproveitar ao máximo os dias de folga.

A lógica do mercado de turismo é baseada na oferta e demanda. Quanto mais perto de um feriado prolongado, maior a procura por passagens aéreas e hospedagens, o que faz os preços dispararem. Começar a organização com mais de um ano de antecedência permite fugir dessa dinâmica e acessar tarifas consideravelmente mais baixas.

Essa antecedência não só beneficia o bolso, como também aumenta as opções disponíveis. Os melhores voos e os hotéis mais bem avaliados ou com melhor custo-benefício são os primeiros a esgotar. Quem se planeja cedo consegue escolher com mais liberdade e sem a pressão de vagas limitadas.

Como começar a se planejar para os feriados de 2026

Organizar uma viagem com tanto tempo de antecedência exige método. A boa notícia é que algumas ações simples podem fazer toda a diferença no orçamento final. Adotar uma estratégia clara desde agora transforma o sonho de viajar em uma meta concreta e alcançável.

Mapeie o calendário: o primeiro passo é identificar os feriados nacionais de 2026 e ver quais deles criam “feriadões”, como o Dia do Trabalho (1º de maio), que cairá em uma sexta-feira, e a Independência do Brasil (7 de setembro), em uma segunda. Defina um ou dois períodos prioritários para sua viagem principal.

Defina o orçamento: estabeleça um teto de gastos realista para o destino desejado. Com o valor em mente, calcule quanto precisa guardar por mês até a data da viagem. Se uma viagem custa R$ 3.000, por exemplo, guardar R$ 125 por mês a partir de agora torna o objetivo mais palpável.

Crie alertas de preços: use sites e aplicativos como Google Flights, Skyscanner e Kayak para criar alertas para os destinos e datas que você escolheu. Essas ferramentas enviam notificações quando os preços caem, permitindo que você compre no melhor momento.

Tenha flexibilidade: se possível, seja flexível com as datas. Viajar um dia antes ou voltar um dia depois do pico do feriado pode gerar uma economia expressiva. Às vezes, voos em horários menos convencionais, como de madrugada, também são mais baratos.

Use milhas e pontos: programas de fidelidade são grandes aliados. Concentre os gastos do dia a dia no cartão de crédito que acumula pontos e fique de olho em promoções de transferência bonificada para companhias aéreas.

