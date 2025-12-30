7 destinos baratos e incríveis no Brasil para conhecer em 2026

Planejar a viagem de 2026 com antecedência é o segredo para economizar e conhecer lugares incríveis pelo Brasil. Com a alta dos preços em destinos tradicionais, explorar roteiros alternativos se tornou uma excelente opção para quem não abre mão de paisagens deslumbrantes, mas precisa manter o orçamento sob controle.

A boa notícia é que o país oferece opções para todos os gostos e bolsos. Seja no litoral, nas serras ou no coração do cerrado, existem verdadeiros paraísos que combinam natureza exuberante, cultura rica e custos acessíveis. Esses lugares são ideais para fugir da superlotação e viver experiências autênticas.

Confira 7 destinos para viajar em 2026 sem gastar muito

São Miguel dos Milagres (AL)

Parte da Rota Ecológica dos Milagres, este destino é a tradução da tranquilidade. Com pousadas charmosas e preços mais amigáveis que os da vizinha Maragogi, a cidade oferece praias de águas mornas e cristalinas. O ponto alto são as piscinas naturais, acessíveis por jangada, mas é fundamental consultar a tábua de marés para aproveitar o melhor do passeio.

Conceição do Ibitipoca (MG)

Localizada na Zona da Mata mineira, a vila é a porta de entrada para o Parque Estadual do Ibitipoca. O lugar é um paraíso para ecoturistas, com cachoeiras, grutas e trilhas impressionantes. A hospedagem em pousadas familiares e a culinária local ajudam a manter os custos baixos.

Bombinhas (SC)

Embora seja um destino popular no verão, planejar a viagem para a baixa temporada pode garantir preços excelentes. O município catarinense é uma península com 39 praias, de águas calmas a pontos ideais para o surfe. Muitas atrações, como trilhas e mergulho de snorkel, têm baixo custo.

Chapada dos Veadeiros (GO)

Com uma energia única, a Chapada dos Veadeiros atrai visitantes em busca de contato com a natureza e espiritualidade. As cidades de Alto Paraíso de Goiás e São Jorge servem de base para explorar centenas de cachoeiras e paisagens do cerrado. Há opções de camping e hospedagens simples.

Alter do Chão (PA)

Conhecido como o “Caribe Amazônico”, este vilarejo paraense encanta com suas praias de rio que se formam durante a vazante do Rio Tapajós, especialmente entre agosto e janeiro. A experiência de imersão na cultura amazônica tem um custo de vida local bastante acessível.

Ilha Grande (RJ)

Apesar de estar no Rio de Janeiro, Ilha Grande oferece uma experiência mais rústica e econômica. Sem carros, o deslocamento é feito a pé ou de barco. A travessia a partir de Angra dos Reis por barca pública é barata, e a ilha conta com campings e pousadas que cabem no bolso.

Pipa (RN)

Famosa por suas falésias e pela Baía dos Golfinhos, Pipa tem uma excelente infraestrutura que atende a todos os públicos. É possível encontrar desde hostels animados a pousadas mais reservadas com bom custo-benefício. A beleza natural é o principal atrativo e, felizmente, é gratuita.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.