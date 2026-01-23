Assine
PLANEJAMENTO

Como planejar uma viagem mais barata? Veja dicas de como economizar

Com organização, é possível conhecer lugares incríveis sem estourar o orçamento; aprenda a pesquisar passagens, hospedagem e passeios de forma inteligente

23/01/2026 13:12 - atualizado em 23/01/2026 13:13

Como planejar uma viagem mais barata? Veja dicas de como economizar
Uma viagem com planejamento prévio pode proporcionar destinos memoráveis com um orçamento acessível. crédito: Reprodução/ Canva

Conhecer um novo destino não precisa ser tão caro. Com um bom planejamento e as estratégias certas, é possível organizar uma viagem memorável sem estourar o orçamento. O segredo está em pesquisar com antecedência e se planejar com calma.

Tomar decisões econômicas, mas sem se privar de viver novas experiências, pode transformar completamente sua viagem, tornando-a menos estressante. Confira sete dicas práticas para colocar esse plano em ação.

7 dicas para planejar uma viagem barata

  1. Tenha flexibilidade nas datas
    Voar durante a baixa temporada ou em dias de semana, como terças e quartas-feiras, costuma ser mais barato. No entanto, vale a pena comparar todos os dias da semana, pois voos aos sábados também podem apresentar tarifas competitivas. Essa flexibilidade nem sempre é uma realidade possível para a população, mas evitar feriados prolongados e períodos de férias escolares pode gerar uma economia significativa tanto nas passagens aéreas quanto na hospedagem.

  2. Pesquise passagens de forma estratégica
    Use comparadores de preços e crie alertas para monitorar as tarifas para seu destino. A antecedência da compra e a data do embarque costumam ter um impacto maior no preço do que o dia da semana em que a busca é feita. Considere voos com escalas ou para aeroportos secundários, que geralmente oferecem valores mais acessíveis.

  3. Explore opções de hospedagem alternativas
    Hotéis tradicionais nem sempre são a opção mais barata. Pesquise por hostels, aluguel de quartos ou apartamentos em plataformas como o Airbnb. Além de mais econômicas, essas alternativas podem proporcionar uma experiência mais autêntica, permitindo maior contato com a cultura local.

  4. Use o transporte público local
    Ao chegar ao seu destino, evite usar táxis ou carros de aplicativo para todos os deslocamentos. Informe-se sobre o sistema de transporte público, como metrô e ônibus. Muitas cidades oferecem passes turísticos que garantem viagens ilimitadas por um período, representando uma grande economia no fim da viagem.

  5. Alimente-se de forma inteligente
    Restaurantes localizados em áreas turísticas costumam ter preços inflacionados. Procure por estabelecimentos em bairros residenciais ou mercados públicos, onde os moradores comem. Se sua hospedagem tiver cozinha, prepare algumas refeições, como o café da manhã ou lanches, para reduzir os custos com alimentação.

  6. Aproveite os passeios gratuitos
    Toda cidade tem atrações que não custam nada. Pesquise por parques, praças, praias e museus com dias de entrada gratuita. Caminhar pelas ruas e explorar a arquitetura local também é uma ótima maneira de conhecer o destino sem gastar. Muitas cidades oferecem os chamados "free walking tours", passeios guiados baseados em gorjetas voluntárias, nos quais você contribui com o valor que achar justo ao fim da experiência.

  7. Estabeleça um orçamento diário
    Antes de embarcar, defina um valor máximo de gastos por dia para alimentação, transporte e atividades. Utilizar um aplicativo de controle financeiro ou uma simples planilha pode ajudar a não perder o controle das despesas. Ter essa meta clara ajuda a tomar decisões mais conscientes e a garantir que o dinheiro dure até o fim da viagem.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

