Como planejar uma viagem mais barata? Veja dicas de como economizar

Conhecer um novo destino não precisa ser tão caro. Com um bom planejamento e as estratégias certas, é possível organizar uma viagem memorável sem estourar o orçamento. O segredo está em pesquisar com antecedência e se planejar com calma.

Tomar decisões econômicas, mas sem se privar de viver novas experiências, pode transformar completamente sua viagem, tornando-a menos estressante. Confira sete dicas práticas para colocar esse plano em ação.

7 dicas para planejar uma viagem barata

Tenha flexibilidade nas datas

Voar durante a baixa temporada ou em dias de semana, como terças e quartas-feiras, costuma ser mais barato. No entanto, vale a pena comparar todos os dias da semana, pois voos aos sábados também podem apresentar tarifas competitivas. Essa flexibilidade nem sempre é uma realidade possível para a população, mas evitar feriados prolongados e períodos de férias escolares pode gerar uma economia significativa tanto nas passagens aéreas quanto na hospedagem. Pesquise passagens de forma estratégica

Use comparadores de preços e crie alertas para monitorar as tarifas para seu destino. A antecedência da compra e a data do embarque costumam ter um impacto maior no preço do que o dia da semana em que a busca é feita. Considere voos com escalas ou para aeroportos secundários, que geralmente oferecem valores mais acessíveis. Explore opções de hospedagem alternativas

Hotéis tradicionais nem sempre são a opção mais barata. Pesquise por hostels, aluguel de quartos ou apartamentos em plataformas como o Airbnb. Além de mais econômicas, essas alternativas podem proporcionar uma experiência mais autêntica, permitindo maior contato com a cultura local. Use o transporte público local

Ao chegar ao seu destino, evite usar táxis ou carros de aplicativo para todos os deslocamentos. Informe-se sobre o sistema de transporte público, como metrô e ônibus. Muitas cidades oferecem passes turísticos que garantem viagens ilimitadas por um período, representando uma grande economia no fim da viagem. Alimente-se de forma inteligente

Restaurantes localizados em áreas turísticas costumam ter preços inflacionados. Procure por estabelecimentos em bairros residenciais ou mercados públicos, onde os moradores comem. Se sua hospedagem tiver cozinha, prepare algumas refeições, como o café da manhã ou lanches, para reduzir os custos com alimentação. Aproveite os passeios gratuitos

Toda cidade tem atrações que não custam nada. Pesquise por parques, praças, praias e museus com dias de entrada gratuita. Caminhar pelas ruas e explorar a arquitetura local também é uma ótima maneira de conhecer o destino sem gastar. Muitas cidades oferecem os chamados "free walking tours", passeios guiados baseados em gorjetas voluntárias, nos quais você contribui com o valor que achar justo ao fim da experiência. Estabeleça um orçamento diário

Antes de embarcar, defina um valor máximo de gastos por dia para alimentação, transporte e atividades. Utilizar um aplicativo de controle financeiro ou uma simples planilha pode ajudar a não perder o controle das despesas. Ter essa meta clara ajuda a tomar decisões mais conscientes e a garantir que o dinheiro dure até o fim da viagem.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.