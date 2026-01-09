5 destinos no Brasil para viajar de avião gastando pouco

Planejar as férias com antecedência pode garantir uma economia significativa, especialmente no valor das passagens aéreas. Com um cenário de promoções constantes, ficar de olho nas oportunidades permite conhecer lugares incríveis no Brasil sem comprometer o orçamento. A chave é ter flexibilidade nas datas e monitorar os preços para os destinos certos.

Para quem busca roteiros econômicos que combinam belas paisagens, cultura e boa infraestrutura, algumas cidades se destacam. Elas oferecem custos mais baixos com hospedagem, alimentação e passeios, tornando a viagem de avião uma opção viável. Confira cinco destinos para incluir no seu radar e viajar gastando pouco.

Maceió (AL)

A capital alagoana é famosa por suas praias de águas cristalinas e tons esverdeados, como Pajuçara e Ponta Verde. O custo de vida na cidade é relativamente baixo em comparação a outros destinos do Nordeste. Além disso, a proximidade com praias icônicas, como a do Francês e a do Gunga, permite montar um roteiro diversificado e acessível.

Foz do Iguaçu (PR)

Conhecida mundialmente pelas Cataratas do Iguaçu, a cidade paranaense oferece muito mais do que a visita ao parque nacional. É possível encontrar voos promocionais partindo das principais capitais do país. A variedade de hotéis e restaurantes com preços competitivos ajuda a manter os gastos sob controle durante a estadia.

João Pessoa (PB)

Uma das capitais mais verdes e tranquilas do Brasil, João Pessoa é uma ótima escolha para quem quer fugir da agitação. Suas praias urbanas são bem cuidadas e o trânsito é mais tranquilo. A cidade tem um custo de vida mais baixo e atrações como as piscinas naturais de Picãozinho e o pôr do sol na Praia do Jacaré, que são passeios baratos e inesquecíveis.

Caldas Novas (GO)

Para quem prefere águas quentes, Caldas Novas é o destino ideal no Centro-Oeste. A cidade abriga a maior estância hidrotermal do mundo, com parques aquáticos e clubes para todos os bolsos. Comprar pacotes que incluem aéreo e hospedagem pode resultar em uma economia considerável, principalmente fora da alta temporada.

Curitiba (PR)

A capital paranaense é um exemplo de planejamento urbano e oferece dezenas de parques e atrações gratuitas, como o Jardim Botânico e o Parque Tanguá. Por ser um importante hub aéreo, é comum encontrar passagens com bons preços. O eficiente sistema de transporte público também facilita o deslocamento pela cidade, reduzindo a necessidade de gastos extras.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.