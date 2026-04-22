Como comprar passagens aéreas mais baratas e acessíveis

Encontrar passagens de avião com preços mais baixos exige, além de estratégia, um pouco de paciência. Devido à alta demanda e à flutuação constante de tarifas, alguns truques podem gerar uma economia no orçamento de qualquer viagem.

Além de organizar a compra com antecedência e monitorar os valores, existem outras técnicas menos óbvias que ajudam a garantir as melhores ofertas disponíveis no mercado. Adotar uma abordagem mais flexível e usar as ferramentas certas é fundamental para quem busca voar sem gastar uma fortuna.

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Para ajudar nessa busca, separamos algumas dicas práticas que podem fazer a diferença na hora de comprar seu próximo voo.

Tenha flexibilidade nas datas

Voar durante a semana, especialmente às terças e quartas-feiras, costuma ser mais barato. No entanto, para voos nacionais, fins de semana também podem apresentar ofertas. Se possível, evite feriados e períodos de alta temporada, quando os preços naturalmente sobem. Ter datas flexíveis aumenta muito suas chances de encontrar uma tarifa promocional. Compre com a antecedência certa

Comprar com muita antecedência nem sempre garante o melhor preço. Para voos nacionais, o período ideal de compra costuma variar entre 30 e 90 dias antes da viagem, enquanto para voos internacionais, o recomendado é buscar com três a quatro meses de antecedência. As tarifas tendem a ser bem mais altas quando compradas de última hora. Ative alertas de preços

Plataformas de busca de passagens, como Google Voos e Skyscanner, permitem criar alertas para trechos específicos. Você recebe notificações por e-mail sempre que o preço da rota desejada sofrer alteração, o que ajuda a identificar o melhor momento para finalizar a compra. Compare em diferentes plataformas e dispositivos

A variação dos preços ocorre por oferta e demanda. A estratégia mais eficaz é comparar os preços em diferentes plataformas (buscadores e sites oficiais) e até em dispositivos distintos, pois acordos comerciais e promoções podem variar entre eles. Lembre-se de apenas comprar passagens aéreas em sites e aplicativos confiáveis. Considere aeroportos alternativos

Cidades grandes geralmente possuem mais de um aeroporto e pesquisar voos para terminais secundários pode revelar tarifas bem mais em conta. A economia na passagem pode compensar o custo extra de deslocamento em terra. Acumule e use milhas

Acumule milhas com o cartão de crédito, em compras de parceiros ou voando pela mesma companhia aérea. Fique de olho em promoções de resgate de pontos, que podem garantir passagens quase de graça, pagando apenas as taxas de embarque. Compare preços em diferentes sites

Compare os preços em diferentes buscadores e também diretamente nos sites das companhias aéreas. Muitas vezes, as empresas oferecem promoções exclusivas para quem compra em seus canais oficiais.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata