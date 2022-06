Força-Família: benefício criado pela ALMG ajudou 1 milhão de famílias

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

Força Família buscou resgatar dignidade de pessoas em situação de extrema pobreza (foto: ALMG/Divulgacao)



A aposentada Eva Maria, o motoboy e estudante Pedro Henrique e a faxineira Valéria Aparecida são os personagens da nova campanha institucional da Assembleia . No final de 2021, eles receberam o auxílio emergencial Força-Família, benefício criado pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) e pago a mais de um milhão de famílias em extrema pobreza, com renda mensal de até R$ 89 por pessoa.





Os impactos do auxílio, o único efetivamente pago durante a pandemia, norteiam a nova campanha institucional da Assembleia, que começa a circular nas mídias da capital e do interior nesta semana. O objetivo é divulgar, por meio dos depoimentos de alguns dos beneficiados, como o auxílio foi importante para quem o recebeu.





Ao criar o Força-Família, a Assembleia buscou atender a uma urgente demanda da sociedade. Em um momento de severa crise socioeconômica, as deputadas e os deputados se manifestaram de forma unânime em amparo às famílias mais necessitadas. Com o benefício foi possível reduzir o sofrimento daquelas pessoas que vivem na extrema pobreza.





Esta ação não foi meramente assistencialista. O benefício ajudou milhões de mineiros, como Eva, Pedro e Valéria, em um dos momentos mais críticos que a sociedade mineira viveu. Também procurou resgatar os direitos da cidadania, da dignidade, do respeito e da inclusão social.





As peças da campanha circularão até o fim de junho, incluindo também a comunicação por meio das redes sociais.





Auxílio emergencial Força-Família foi criado através do Recomeça Minas





auxílio emergencial Força-Família , no valor de R$ 600,00 em parcela única, foi um dos frutos de um trabalho que os deputados e as deputadas estaduais de Minas iniciaram em janeiro do ano passado, quando foi lançado o Recomeça Minas, plano da Assembleia Legislativa para ajudar a recuperar o desenvolvimento econômico e social do Estado.





Com a realização de 16 encontros que contemplaram todas as regiões mineiras, a Assembleia reuniu representantes dos setores mais prejudicados pela pandemia de Covid-19 e lideranças políticas e colheu sugestões de aprimoramento do plano, contido no Projeto de Lei (PL) 2.442/21, de autoria coletiva dos 77 deputados.

O auxílio foi pago a pessoas que se encontravam em situação de extrema pobreza e que estavam inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) (foto: ALMG/Divulgacao)

Esse projeto, após ser debatido com a sociedade e aprimorado pelos parlamentares, deu origem à Lei 23.801, publicada em maio de 2021. Entre outras inovações, a norma facilitou a regularização de dívidas tributárias, direcionando os recursos obtidos para a desoneração fiscal e o financiamento dos setores econômicos mais impactados pela crise econômica decorrente da pandemia.





Foi exatamente essa legislação que também trouxe o Força-Família. O auxílio foi pago a pessoas que se encontravam em situação de extrema pobreza naquele momento e que estavam inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico).





A Assembleia possui a atribuição constitucional de representar os interesses da população mineira, com a discussão e a aprovação de leis que atendam os diversos setores da sociedade.