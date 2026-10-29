Compromisso com a reparação

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Mina de Águas Claras, em Nova Lima, abre para visitas aos fins de semana
Antiga área de mineração em Nova Lima inaugura nova fase e recebe a população aos sábados e domingos para contemplação da natureza e atividades esportivas
Segurança restaurada: Barragem B3/B4, em Macacos, não existe mais
Primeira a ser eliminada após entrar em nível máximo de emergência; processo foi possível com as tecnologias inovadoras e foco em segurança
Brumadinho: avanço na reparação e compensação socioambiental após 5 anos
Vale segue trabalhando na reparação ambiental da região e no pagamento das indenizações aos afetados pelo rompimento da barragem
Tecnologia para eliminação de barragens
Diferentes técnicas são aplicadas para garantir segurança das comunidades
Construção coletiva
Reparação das regiões afetadas por barragens e compensação para os atingidos são prioridades da vale. a ideia é construir soluções com a sociedade
Animais de Brumadinho com necessidades especiais ganham novos lares
Atualmente, 55 animais nestas condições aguardam por um novo lar. Outros 135 pets estão disponíveis em processo conduzido on-line
Cientistas desenvolvem técnica para acelerar reflorestamento em Brumadinho
Fruto de parceria com a Universidade Federal de Viçosa (UFV), trabalho está sendo realizado pela primeira vez no mundo
Água de qualidade para as comunidades
Sistema de rastreamento de entrega em tempo real permite eficácia no abastecimento em propriedades que estão localizadas no trecho entre Brumadinho e Pompéu
Entre linhas e agulhas, novas formas de enfrentar o luto
Projeto semeando a esperança acolhe mulheres em brumadinho e valoriza vivências por meio do bordado
Novos rumos para o turismo
Projeto para o fortalecimento do setor privado do turismo, em parceria com o circuito veredas, abre perspectivas de maior diversificação da economia local
Reparação integral busca mudanças duradouras
Mais do que restaurar o que foi degradado, o trabalho é desenhar juntos um novo futuro para a comunidade
Compromisso com a reparação
Após tragédia em brumadinho, ações para uma reparação integral avançam com intuito de apoiar o desenvolvimento da região
O futuro em construção
Ações de reparação e compensação da vale aos municípios impactados por barragens inovam com soluções construídas a partir do diálogo e que miram o desenvolvimento. Comunidades passam por mudanças profundas, preservando suas identidades.
Integrar para transformar
Ações de fomento passam pela geração de emprego e renda associada à qualidade de vida
Horizonte de oportunidades
Turismo e agricultura são apostas para diversificar a economia e multiplicar ganho
Consultoria para empreender
Projeto de incubação e aceleração de negócios valoriza cultura e matéria-prima locais
Desenvolver, além de compensar
Como em brumadinho, plano para áreas impactadas visa à construção de futuro sustentável
Mais água para a Grande BH
Nova interligação dos sistemas de distribuição das bacias dos rios das Velhas e Paraopeba reduz riscos de desabastecimento
Acolhimento
Animais retirados de zonas de autossalvamento recebem abrigo e cuidados especializados
União de forças contra a COVID-19
Vale enfrenta o desafio do novo coronavírus com adaptação das operações e apoio às comunidades