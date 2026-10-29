Mina de Águas Claras, em Nova Lima, abre para visitas aos fins de semana

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A Mina de Águas Claras (MAC) localizada em Nova Lima, está aberta à comunidade. Uma área de mais de 30 mil metros quadrados agora recebe visitantes aos fins de semana para caminhadas, contemplação e convivência ao ar livre. A abertura do espaço ao público é parte do projeto MAC Uso Futuro, que prevê novas possibilidades de uso para o território. A visitação é gratuita e ocorre aos sábados e domingos, das 8h às 16h, sem necessidade de ingresso,os visitantes também contam com água e banheiro disponíveis no local, além de estacionamento.

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A iniciativa permite que a população conheça um território que, durante décadas, esteve dedicado às atividades de mineração. Para o triatleta profissional Diogo Sclebin, que vive em Nova Lima há 20 anos e hoje mora a cerca de três quilômetros da portaria do espaço multifuncional, a novidade é empolgante: “Temos uma carência de espaços bons para prática esportiva, principalmente mountain bike, e a MAC tem potencial para ser um parque esportivo muito forte para nossa região. É uma estrutura dentro da cidade, que permite uma condição de treino segura. Eu e muita gente estamos muito felizes em poder frequentar o local”, afirma.

Comunidade ajuda a definir o futuro do espaço

O planejamento do Uso Futuro começou em 2020 com estudos sobre as características, potencialidades e restrições do território, além de iniciativas de engajamento e escuta com a população. Desde então, mais de 20 mil pessoas participaram direta ou indiretamente do processo. Uma van itinerante percorreu Belo Horizonte e Nova Lima e ouviu mais de 4.200 pessoas sobre suas expectativas para a área.



O processo também incluiu o Programa de visitas à Casa Uso Futuro, eventos teste de lazer e esportes, e oficinas temáticas com diferentes públicos, abordando assuntos como desenvolvimento econômico, mobilidade e infraestrutura. As contribuições da comunidade ajudaram a orientar a construção do atual modelo de Uso Futuro da MAC.

Antiga área de mineração ganha novas finalidades

Outro uso já instalado no espaço multifuncional é a fazenda hidropônica da BeGreen, que ocupa cerca de 6.000 m² do antigo terminal ferroviário e tem previsão de produzir aproximadamente 20 toneladas de hortaliças por mês. O projeto ainda promove atividades mensais abertas ao público, visitas escolares guiadas para instituições públicas de ensino e destina até 10% da produção a entidades sociais da região.



Para Isabela Andrade, gerente de Fazenda da BeGreen, a presença da empresa na MAC está ligada à possibilidade de participar da transformação do território: “Existe um simbolismo muito forte em produzir alimentos onde antes havia uma atividade completamente diferente. É mostrar que um território pode se reinventar e continuar gerando valor para as pessoas”, afirma.

Mina de Águas Claras passa por uma transformação com a implantação de novos espaços voltados ao esporte e ao cultivo de hortaliças Vale S.A / Divulgação

Antigo terminal ferroviário também vai receber parque de bicicletas

Com quase 30 mil m², o Bike Park Sense está em construção e vai ter mais de 3,5 km de trilhas, além de uma pista infantil voltada à formação de novos talentos. O empreendimento vai ocupar um espaço que, no passado, era usado para carregar minério nos trens.

Obras de fechamento avançam com monitoramento das estruturas

A abertura ao público ocorre em paralelo às ações de fechamento e recuperação da antiga mina. Entre elas está a descaracterização das barragens, processo que envolve intervenções para eliminar definitivamente sua condição de depósitos de rejeitos, conforme os projetos técnicos de cada estrutura.



Na MAC, as obras de descaracterização das barragens 8B e B7A e do dique auxiliar da 5 já foram concluídas. No mês de outubro, a B7A teve seu nível de emergência encerrado pela Agência Nacional de Mineração (ANM), marco que fez com que Nova Lima passasse a não ter mais estruturas de contenção de rejeitos da Vale em nível de emergência. Conforme previsto na legislação, foram iniciados os monitoramentos determinados após a conclusão da obra.



As estruturas 7B e 5-MAC seguem em fase de desenvolvimento de projeto, enquanto a B6 está em obras, com conclusão prevista para o segundo semestre de 2027. Todas as intervenções integram o Plano Ambiental de Fechamento de Mina (PAFEM), que orienta a conclusão seguro das estruturas, a recuperação ambiental da área e sua destinação futura.

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A transformação da Mina de Águas Claras faz parte de uma série de iniciativas da Vale voltadas ao futuro de seus territórios. Para conhecer outros projetos, ações e iniciativas da empresa, acesse: vale.com/pt

