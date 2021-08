Animais de Brumadinho com necessidades especiais ganham novos lares

O cão Francisco com sua tutora Gabrielle Dias e o avô Nelito (foto: IGOR FERREIRA/DIVULGAÇÃO)

Apesar de possuir apenas três patas, Duque é um cão ativo e brincalhão e um dos 18 pets especiais adotados. O animal foi abandonado e resgatado pela equipe de veterinários da Vale. Na Fazenda Abrigo de Fauna, mantida pela empresa, Duque recebeu a atenção necessária: passou por exames, foi vermifugado, castrado e reabilitado.





Um pet nestas condições, salvo alguns cuidados específicos por conta de limitações físicas, tem a mesma capacidade para desenvolver uma amizade, brincar e participar ativamente das atividades como qualquer outro cão e gato.





Após esse processo, Duque foi liberado para adoção e encontrou um novo lar. "Quando conhecemos o Duque ficamos apaixonados, a limitação física foi apenas um detalhe. Ele se adaptou rapidamente à família. Ele nos oferece muito carinho, brinca com meus filhos, João Mateus (11) e Marina (10), corre e se movimenta bastante. Ele encontrou um novo lar e nós entramos um amigo", destaca Rogério Ramos, tutor do Duque.





São considerados especiais não somente os pets com problemas físicos, mas todos aqueles que necessitam de cuidados especiais. Um gato ou cachorro idoso, por mais saudável que esteja, vai precisar de atenção extra que, por vezes, afugenta os futuros adotantes.





Atualmente, 55 animais nestas condições aguardam por um novo lar. Outros 135 pets estão disponíveis em processo conduzido on-line.





As deficiências mais comuns entre os pets para adoção são sequelas de atropelamentos e de maus-tratos, como cegueira, paralisia e amputação de algum membro. Há também casos em que o animal já nasce com algum tipo de deficiência, assim como casos em que a deficiência é desenvolvida por um problema de saúde, como a diabetes e a Leishmaniose.





"A maioria das pessoas buscam por filhotes na hora de adotar um pet. No entanto, é importante lembrar que os animais com mais idade ou com necessidades especiais também precisam de um lar. Eles são carinhosos e companheiros como qualquer outro animal, mas acabam esperando até sete vezes mais na fila de adoção", destaca Magda Castro, supervisora de fauna da Fazenda Abrigo de Fauna.





Com quatro cães e dois gatos em casa, um novo pet estava definitivamente fora dos planos da auxiliar de veterinária Gabrielle Rodrigues, de 22 anos. Até seu primeiro encontro, em maio deste ano, com Francisco, cãozinho idoso e portador de leishmaniose. Ele chegou assustado à Fazendo Abrigo de Fauna. Arisco, recusava contato com qualquer pessoa. Mas, com Gabrielle, pegou confiança e só aceitava sair com ela. Em comum acordo com a família, ela decidiu levá-lo para casa.





O cãozinho mudou não apenas a rotina da casa, mas a vida do avô da jovem, Nelito Rocha de Almeida, 79, que cuida, dá carinho e medicamentos ao novo amigo. A companhia virou cumplicidade.





Processo de adoção





Desde o rompimento da barragem B1, em Brumadinho, a Vale mantém uma estrutura para identificação, cuidado e abrigo de animais domésticos e silvestres das áreas atingidas, batizada de Fazenda Abrigo de Fauna. Durante a pandemia, a equipe de veterinários da Fazenda foi treinada para realizar entrevistas virtuais e todo o processo de adoção pode ser realizado à distância.





Em caso de sucesso, os veterinários realizam uma visita técnica na casa do interessado, uma vez que um pet especial precisa de um ambiente viável para a adaptação. A Vale ainda monitora o animalzinho por seis meses para assegurar a condição de bem-estar junto da nova família. A ação faz parte do Plano de Proteção à Fauna, apresentado pela Vale aos órgãos públicos. É possível conhecer os animais que esperam um novo lar pelo site: www.vale.com/melevapracasa