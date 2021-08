Compromisso com a reparação

Projetos estruturantes nas áreas ambiental e social buscam auxiliar na recuperação e desenvolvimento das cidades. (foto: Divulgação)



Dois anos e meio depois do rompimento da barragem B1 em Brumadinho, as ações para reparar integralmente os danos causados às pessoas, ao meio ambiente e aos municípios atingidos avançam. Projetos estruturantes buscam auxiliar na recuperação e desenvolvimento dos territórios, enquanto novas técnicas são pesquisadas e implementadas para que a paisagem comece a renascer e barragens de alteamento a montante, como a B1, deixem de existir, para garantir mais segurança às comunidades.





Um dos pilares do trabalho de reparação é indenizar e oferecer o apoio necessário às famílias. As indenizações por danos individuais aos atingidos pelo rompimento e aos moradores de áreas próximas às barragens em nível de emergência, que tiveram de ser realocados preventivamente, evoluem.





Os acordos já foram firmados com mais de 10,5 mil pessoas. Para além do aspecto financeiro, as famílias também precisam de atenção psicossocial para a superação de um momento tão difícil. O projeto Semeando Esperança, por exemplo, busca apoiar a população durante o processo de luto. Por meio de oficinas de bordado, os participantes podem exprimir seus sentimentos. Inicialmente, voltados para viúvas das vítimas, a iniciativa foi expandida e hoje é aberta para a população da cidade.





Para o desenvolvimento das regiões, buscando uma menor dependência econômica da mineração, são desenvolvidos projetos de capacitação de mão de obra e mentoria especializada para produtores rurais e empreendedores. Juntos, esses projetos ajudam a estimular novas fontes de geração de emprego e renda, diversificando a economia.





Para recuperar ambientalmente as áreas degradadas, a tecnologia é aliada para acelerar o reflorestamento. A parceria com a Universidade Federal de Viçosa (UFV), na Zona da Mata, permite reproduzir cópias idênticas da vegetação danificada pelos rejeitos, por meio do resgate do DNA. A tecnologia também está otimizando o processo de distribuição de água para comunidades afetadas pela suspensão da captação direta no rio Paraopeba, oferecendo informações mais precisas sobre rotas, pontos de entrega e horários.





O cuidado se estende aos animais domésticos e silvestres resgatados em áreas atingidas pelo rompimento, encontrados em locais de obras emergenciais, em situação de risco nas comunidades afetadas ou deixados para adoção por seus antigos tutores. Na Fazenda Abrigo de Fauna, em Brumadinho, o projeto de adoção tem atenção ainda maior para animais especiais, para que deficiências físicas, doenças ou a idade não os impeçam de encontrar um novo lar.





Além de reparar os danos, é preciso garantir a não repetição desses acontecimentos. Barragens alteadas a montante estão sendo eliminadas. Estruturas de contenção de grande porte são construídas para as barragens em nível de emergência, até que o processo de descaracterização esteja concluído. Reforços nas estruturas dos barramentos estão aprimorando a segurança e, neste semestre, duas barragens tiveram redução em seu nível de emergência de 2 para 1.





No aspecto coletivo, o acordo entre Vale, Governo de Minas Gerais e Instituições de Justiça sela o compromisso que já vinha sendo feito de reparar integralmente e compensar os impactos também no âmbito estadual. Com diálogo participativo e melhora nos processos, a reparação integral caminha lado a lado com projetos que visam fomentar mudanças positivas e duradouras.