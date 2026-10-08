Henri Kagan e Kenso Soai: Nobel de Química 2026 premia japonês e francês que explicaram a ‘preferência’ por um lado das moléculas

Ele demonstrou que determinadas interações entre moléculas quirais poderiam fazer com que uma pequena vantagem inicial se transformasse em um excesso muito maior de uma das formas. Na década seguinte, Kenso Soai avançou ainda mais ao desenvolver uma reação na qual o próprio produto da reação atua para favorecer a produção de mais moléculas iguais a ele. Foto: Reprodução/YouTube