Especialista alerta 10 problemas de saúde causados pela obesidade

Muito além da questão estética, a obesidade é um problema de saúde que pode afetar o bem-estar do indivíduo de múltiplas maneiras. No Brasil, o cenário é ainda mais sério, já que o número de pessoas obesas com mais de 25 anos saltou de 7,8%, em 1990, para 27,7%, em 2023, como apontou estudo publicado em 2026 pela Revista Lancet.

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“Estar acima do peso pode gerar problemas para o coração, fígado, rins, articulações e sistema respiratório. A obesidade impacta todo o corpo e pode gerar várias doenças. Por isso, é necessário se prevenir e buscar tratamento”, afirma Edson Fontes, médico na área de clínica geral que atua no AmorSaúde.



Edson pontua que a obesidade interfere na vida de uma pessoa em diferentes aspectos, impactando desde a saúde física e mental, com reflexos na autoestima, por exemplo, até a vida sexual. O médico detalha alguns desses fatores a seguir:

Hipertensão arterial

“A obesidade aumenta o depósito de gordura nas paredes das artérias, estreitando os vasos e aumentando a pressão do sangue. Além disso, a obesidade eleva o processo inflamatório sistêmico, causando ainda mais danos às paredes dos vasos”, explica Edson.

Síndrome metabólica

“A gordura acumulada libera ácidos graxos livres no organismo, o que contribui para o processo inflamatório e gera síndrome metabólica, caracterizada pela resistência à insulina. Por sua vez, a resistência à insulina faz com que o organismo tenha mais dificuldade para controlar a glicose no sangue, podendo levar ao diabetes”, esclarece.

Doenças cardiovasculares

“A hipertensão força o coração a trabalhar mais. Com isso, aumentam os riscos de doenças cardíacas, como infarto agudo do miocárdio (IAM), aneurisma e acidente vascular cerebral (AVC)”, aponta.

Infecções cutâneas

“O excesso de gordura gera dobras na pele, que podem ficar em atrito constante, gerando ferimentos e até infecções. O risco de infecções fúngicas também é alto, devido à umidade e ao calor em certos locais”, afirma o médico.

Osteoartrite

“Nas articulações, ocorre sobrecarga mecânica pelo excesso de peso e inflamação, com desgaste da cartilagem, que pode evoluir para artrose e artrite, causando limitação dos movimentos, principalmente nos joelhos e na coluna.”

Esteatose hepática

“No fígado, a obesidade pode gerar o acúmulo de gordura e levar ao risco de doenças como hepatite, cirrose hepática e câncer”, pontua.

Câncer

“Pesquisas apontam que a obesidade é responsável pelo aumento do risco de determinados tipos de câncer, como os de mama, cólon, útero e rim.”

Problemas respiratórios

“No sistema respiratório, a obesidade aumenta o risco de infecções e a dificuldade de respirar profundamente, gerando hipoventilação. Ela também pode agravar a asma e a apneia obstrutiva do sono”, sintetiza Edson.



Infertilidade e disfunção erétil

“O peso em excesso altera os hormônios do corpo, gerando problemas como disfunção erétil para os homens e infertilidade, que nesse caso impacta tanto homens quanto mulheres.”

Depressão e transtorno de ansiedade

“O desequilíbrio hormonal gerado pelo excesso de peso aumenta o risco de depressão. Além disso, pessoas acima do peso podem enfrentar problemas como bullying, que gera ansiedade e problemas psíquicos”, indica.

Como manter a saúde sendo obeso?

Diante de todos os riscos à saúde relacionados à obesidade, Edson destaca a importância de procurar tratamento médico e adotar uma série de cuidados com a saúde. “É necessário adotar hábitos saudáveis, como dieta equilibrada, atividade física regular, não trabalhar em excesso e diminuir o estresse”, explica.

O médico ainda esclarece que pessoas acima do peso devem realizar exames para investigar complicações metabólicas, cardiovasculares e hormonais. “Os testes devem ser feitos semestralmente ou anualmente, de acordo com a recomendação do médico para cada paciente. O acompanhamento é importantíssimo para definir o melhor tratamento e avaliar a evolução clínica”, conta. Entre os exames recomendados, ele cita:

Glicose, hemoglobina glicada e teste oral de tolerância à glicose : avaliam se há risco de diabetes



: avaliam se há risco de diabetes Lipidograma completo : mede a gordura no sangue e identifica o nível do colesterol



: mede a gordura no sangue e identifica o nível do TGO TGP : coleta dados sobre a saúde do fígado, que também pode ser afetada pela obesidade

: coleta dados sobre a saúde do fígado, que também pode ser afetada pela obesidade Ureia, ácido úrico e creatinina : avalia o funcionamento dos rins de uma pessoa obesa, entendendo se a gordura prejudica o órgão

: avalia o funcionamento dos rins de uma pessoa obesa, entendendo se a gordura prejudica o órgão PCR ultrassensível: mede a inflamação crônica que pode ser causada pelo excesso de gordura no organismo



mede a inflamação crônica que pode ser causada pelo excesso de gordura no organismo Bioimpedância elétrica: teste rápido que mede gordura, massa magra, água e metabolismo basal em um organismo

Por fim, Edson ressalta: “o emagrecimento deve ocorrer de forma saudável e com acompanhamento multiprofissional, com médico, nutricionista e educador físico”. De acordo com o profissional, optar por dietas restritivas ou deixar de se alimentar corretamente pode gerar outros problemas à saúde.

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