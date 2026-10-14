Estimulação cerebral reduz desejo por comida em mulheres com obesidade

Por Julia Bruno

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Apenas cinco dias de estimulação cerebral não invasiva, combinados a sessões de educação nutricional, foram capazes de reduzir o desejo intenso por comida (food craving) em mulheres com obesidade. Os resultados vêm de um estudo-piloto conduzido por pesquisadores da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP-USP) e publicado na revista Physiology & Behavior.

A obesidade é considerada um dos principais problemas de saúde pública no mundo – e sua prevalência é maior entre as mulheres. Projeções do World Obesity Atlas indicam que, em 2030, aproximadamente 346 milhões de homens terão obesidade grau 1 – índice de massa corporal (IMC) entre 30 e 34,9 kg/m2 – e 141 milhões terão obesidade grau 2 (entre 35 e 39,9 kg/m2) ou mais. Entre as mulheres, esses números são 399 milhões e 244 milhões, respectivamente.

Além das alterações metabólicas, como resistência à insulina, estudos de neuroimagem indicam que a doença está associada também a mudanças em áreas do cérebro relacionadas ao controle cognitivo, à recompensa e ao comportamento alimentar.

Uma dessas regiões é o córtex pré-frontal dorsolateral, envolvido na tomada de decisão e na autorregulação. Especula-se que a atividade dessa área do cérebro possa estar reduzida em pessoas com obesidade. No estudo, a região foi alvo da estimulação transcraniana por corrente contínua (tDCS, na sigla em inglês) – técnica indolor e não invasiva que consiste em aplicar uma corrente elétrica de baixa intensidade (2 miliamperes, no caso) sobre o couro cabeludo por meio de eletrodos esponjosos embebidos em soro fisiológico, modulando a excitabilidade dos neurônios da região-alvo. A investigação foi conduzida com apoio da FAPESP.

Como foi feito

No experimento, 11 mulheres entre 20 e 40 anos, com obesidade grau 1 ou 2, receberam três sessões de 20 minutos por dia (15 aplicações no total) de estimulação ativa, feita com corrente elétrica de baixa intensidade e aplicada por eletrodos posicionados sobre a cabeça, durante cinco dias consecutivos. Um grupo-controle com o mesmo número de participantes recebeu apenas estimulação simulada.

Entre uma sessão e outra, havia intervalos de 20 minutos, usados para atividades de educação nutricional. Foram abordados temas como nutrientes, saciedade, alimentação consciente, leitura de rótulos, hidratação, sono, fome física e emocional e controle das porções. A proposta dos pesquisadores era combinar a neuromodulação a uma intervenção voltada ao comportamento alimentar.

Antes e depois da intervenção, foram avaliados peso, IMC, circunferências e composição corporais, além de apetite, food craving e comportamento alimentar. As participantes voltaram ao laboratório para novas avaliações um, três e seis meses depois.

“A estimulação ativa reduziu o desejo por comida, tanto logo após a intervenção quanto a longo prazo”, conta Marina Rodrigues Giuliani, primeira autora do artigo e nutricionista do Laboratório de Estudos em Nutrição, Neurociências e Metabolismo (Lannem-USP). “Os resultados sugerem que a neuromodulação pode influenciar esse aspecto do comportamento alimentar, mesmo sem produzir alterações significativas no peso.”

O protocolo não produziu alterações no peso corporal, no IMC ou na composição corporal (proporção de gordura e massa magra) das participantes ao longo de todo o acompanhamento. Essa estabilidade na balança já era esperada pelos autores, uma vez que o protocolo teve a duração de apenas cinco dias e não foi associado a uma dieta com restrição calórica. O foco principal da intervenção foi a modulação neurocomportamental do desejo por comida, e não a perda de peso imediata.

Os pesquisadores também analisaram três aspectos do comportamento alimentar: o controle consciente da ingestão, o comer descontrolado e o comer emocional. Tanto o grupo que recebeu estimulação real quanto o que recebeu a simulada apresentaram melhoras no controle consciente e redução do comer descontrolado. Como todas as voluntárias passaram pelas mesmas oficinas, os autores avaliam que o aprendizado nutricional foi determinante para essas mudanças comportamentais.

Não foram registrados eventos adversos importantes.

Potencial como terapia complementar

Por se tratar de um estudo-piloto, os resultados são considerados preliminares. Ainda assim, os achados indicam que a estimulação pode integrar o tratamento da obesidade, como já acontece com outras doenças.

“A obesidade ainda é uma doença muito prevalente e de difícil tratamento – mesmo quando há perda de peso com tratamento médico ou cirúrgico, o risco de recidiva é alto”, comenta Vivian Marques Miguel Suen, professora do Departamento de Clínica Médica da FMRP-USP e orientadora do estudo. “A ideia é que a estimulação possa funcionar como uma ferramenta complementar, ajudando a controlar o desejo por comida e, eventualmente, potencializando o efeito de outras terapias.”

O próximo passo dos pesquisadores é testar a estimulação magnética – uma técnica também não invasiva que utiliza pulsos magnéticos focados para induzir correntes elétricas no tecido cerebral, modulando a atividade neuronal de forma mais focal e profunda do que a corrente contínua da tDCS – em pessoas com obesidade e transtorno de compulsão alimentar.

O artigo Multi-session tDCS protocol combined with nutritional intervention in women with obesity: A pilot randomized trial pode ser lido em: sciencedirect.com/science/article/pii/S0031938426002891.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia