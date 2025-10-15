Educação alimentar é chave para promover hábitos saudáveis

Com o Dia Mundial da Alimentação, nesta quinta-feira (16/10), o tema educação alimentar e nutricional ganha ainda mais relevância. A data, instituída pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, tem como objetivo conscientizar sobre a importância de uma alimentação saudável, acessível e sustentável. Para a nutricionista da Água Doce Sabores do Brasil, Claudia Mulero, a educação alimentar é uma das ferramentas mais eficazes para incentivar escolhas conscientes e equilibradas no dia a dia.



“A alimentação vai muito além do ato de se nutrir. Ela envolve cultura, memória afetiva e bem-estar. Quando as pessoas entendem o impacto dos alimentos no corpo e na qualidade de vida, passam a fazer escolhas mais assertivas e sustentáveis”, afirma Claudia.

Ainda segundo a nutricionista, a educação alimentar não se resume a ensinar o que comer, mas sim a estimular o senso crítico e a autonomia das pessoas diante das diversas opções disponíveis. “Vivemos um momento em que a praticidade muitas vezes prevalece sobre a qualidade nutricional. Por isso, é essencial promover conhecimento para que o público saiba equilibrar sabor, conveniência e saúde”, explica.



De acordo com a pesquisa Alimentação hoje: a visão do consumidor, realizada em agosto deste ano pela Galunion, empresa especializada no mercado de foodservice, produtos frescos com 78%, produtos para melhorar a disposição e energia com 68%, e produtos para gerar bem-estar mental e relaxamento com 63%, foram as top 3 opções escolhidas como itens relacionados à tendência de produtos com apelos de saudabilidade que os respondentes consomem ou pretendem consumir nos próximos 12 meses.



“Acreditamos que comer bem é também uma forma de cuidar de si mesmo. O sabor caseiro é um convite para se reconectar com hábitos simples e saudáveis”, complementa Claudia Mulero.



Além de contribuir para o bem-estar, a educação alimentar é uma importante aliada na prevenção de doenças crônicas, como obesidade, diabetes e hipertensão. Pequenas mudanças no cotidiano já podem trazer grandes resultados para a saúde e a disposição.





Dicas para promover a educação alimentar no dia a dia



- Monte pratos coloridos e variados: inclua alimentos de diferentes grupos, como cereais, proteínas, legumes, verduras e frutas. A diversidade de cores no prato é sinal de equilíbrio nutricional



- Dê preferência a alimentos in natura e minimamente processados: frutas, legumes, grãos e carnes frescas devem ser a base da alimentação. Quanto menos industrializado, melhor



- Reduza o consumo de ultraprocessados: produtos prontos, com excesso de sódio, gorduras e açúcares, devem ser consumidos com moderação



- Respeite os sinais de fome e saciedade: comer devagar e prestar atenção ao corpo ajuda a evitar exageros e melhora a digestão



- Mantenha horários regulares para as refeições: estabelecer uma rotina alimentar ajuda no funcionamento do metabolismo e reduz a ansiedade por comer fora de hora



- Evite distrações durante as refeições: desligar telas e se concentrar na comida permite uma experiência mais prazerosa e consciente



- Valorize o momento da refeição: comer em companhia e apreciar os sabores fortalece o vínculo com a comida e com quem está ao redor

“Mais do que restringir alimentos, o ideal é buscar o equilíbrio. A boa alimentação deve ser prazerosa, acessível e adaptada à rotina de cada pessoa”, reforça a nutricionista.