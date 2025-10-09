Alimentação na infância: como incentivar e atrair os pequenos na refeição

Com a rotina intensa de escola, trabalho e outras atividades do dia a dia, montar um cardápio nutritivo para os pequenos se torna uma tarefa desafiadora. Com a proximidade do Dia das Crianças, a nutricionista da Água Doce Sabores do Brasil, Maira Viviani, ensina como incentivar uma alimentação equilibrada e nutritiva para as crianças e ressalta a importância de oferecer refeições que unam sabor, saúde e variedade.



De acordo com Maira, refeições saudáveis para crianças devem priorizar a diversidade de alimentos, incluindo frutas, verduras, legumes, grãos e proteínas, apresentados de forma lúdica e criativa. “Quando a alimentação é variada e colorida, além de fornecer os nutrientes necessários para o crescimento e desenvolvimento, também desperta a curiosidade e o interesse dos pequenos. Hoje em dia, existem diferentes moldes de personagens que podem ser utilizados na culinária, tornando a refeição muito mais divertida”, destaca a nutricionista.





Outra dica para atrair e incentivar a criançada durante o momento da refeição é fazê-la em família, sentados à mesa, tornando o ato de se alimentar prazeroso, estimulando a experimentação e criação de hábitos saudáveis desde cedo. Além disso, variar o preparo dos ingredientes e explorar diferentes texturas também são práticas recomendadas para ampliar o cardápio e paladar infantil.



“Para montar uma refeição infantil equilibrada, o segredo está na escolha de alimentos de diferentes grupos. O prato deve ter, por exemplo, meia porção de legumes e verduras, com algum tipo de salada ou legumes cozidos; um quarto de carboidratos, como arroz, batata ou macarrão; e um quarto de proteínas, que podem variar entre carne, frango, peixe, ovo ou feijão. Também vale incluir uma fruta de sobremesa e pequenas quantidades de gorduras boas, como azeite ou sementes. Assim, a criança recebe os nutrientes necessários para crescer com saúde, energia e disposição”, recomenda Maira Viviani.

