Totens de autoatendimento reduzem filas na saúde

Filas longas e atrasos no início do atendimento seguem entre os principais desafios de hospitais, clínicas e laboratórios no Brasil, impactando a experiência do paciente e a produtividade das equipes. Diante desse cenário, a automação das primeiras etapas do atendimento (check-in, triagem inicial, emissão de senha e cadastro) tem se consolidado como uma das estratégias mais eficazes de gestão de filas na saúde.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Os totens de autoatendimento estão no centro desse movimento: instalados em recepções e ambulatórios, permitem que o paciente realize sozinho etapas que antes dependiam de um atendente, liberando as equipes para funções de maior complexidade. Estudo publicado em 2020 no Journal of Emergency Medicine, com 40.528 atendimentos em serviços de emergência dos Estados Unidos, encontrou associação entre o uso de totens de autoatendimento para check-in e um tempo de espera 56,8% menor.

O movimento acompanha uma mudança de comportamento mais ampla: tecnologias de autoatendimento, antes associadas a bancos e varejo, hoje são vistas como parte esperada da jornada em qualquer serviço de grande fluxo, inclusive na saúde, especialmente em instituições que atendem a um grande volume de pacientes diariamente. “Vemos as instituições de saúde repensando toda a jornada do paciente a partir da entrada na unidade. A automação do check-in passou a ser tratada como prioridade estratégica”, afirma Paulo Duarte, diretor comercial e de marketing da DJ Locação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A adoção também é impulsionada pelo modelo de locação e outsourcing desses equipamentos, que permite às instituições de saúde acessar tecnologia atualizada sem investimento inicial elevado, fator relevante especialmente para instituições filantrópicas e públicas. O movimento acompanha, ainda, a digitalização mais ampla do setor de saúde no Brasil, com o crescimento consistente do ecossistema de healthtechs nos últimos anos. “Não é mais só sobre reduzir fila, é sobre reorganizar o fluxo inteiro da unidade, para que a equipe de saúde gaste tempo com o que exige julgamento clínico e não com tarefas administrativas repetitivas”, afirma Diego Corrêa, gerente de Produtos da DJ Locação.