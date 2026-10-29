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Acidente entre dois carros na BR-116 deixa uma pessoa morta

Batida aconteceu em Teófilo Otoni perto do trevo de acesso à MG-409, no sentido Topázio. Identidade da vítima ainda não foi divulgada

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Larissa Leone*
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
29/10/2026 12:43

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Acidente entre dois carros deixou uma pessoa morta na BR-116, em Teófilo Otoni, nesta quinta-feira (29/10)
Acidente entre dois carros deixou uma pessoa morta na BR-116, em Teófilo Otoni, nesta quinta-feira (29/10) crédito: Redes sociais

Um acidente envolvendo dois carros de passeio deixou uma pessoa morta na BR-116, em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, na manhã desta quinta-feira (29/10).

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A batida aconteceu nas proximidades do trevo de acesso à MG-409, no sentido Topázio. Até o momento, a identidade da vítima não foi divulgada e as circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas para atender a ocorrência. A perícia técnica e o Instituto Médico Legal (IML) também foram chamados.

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* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.

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