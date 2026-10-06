Jovem morre após invadir contramão e bater em carreta na BR-116

Um jovem de 20 anos, identificado como Victor Hugo de Oliveira Soares, morreu depois que o carro que dirigia invadiu a contramão e bateu de frente com uma carreta na manhã desta terça-feira (6/10), na BR-116, em Santa Rita de Minas, no Vale do Rio Doce. O acidente ocorreu por volta das 8h, na altura do km 535 da rodovia.

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Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Polícia Civil e da Ecovias RioMinas foram acionadas para o local e atenderam a ocorrência. Segundo as equipes, a vítima ia sentido Caratinga quando invadiu a pista contrária e atingiu a carreta, que seguia no sentido Santa Bárbara do Leste.

Com o impacto, o carro ficou completamente destruído e o jovem acabou preso às ferragens. Equipes do Corpo de Bombeiros de Caratinga foram acionadas e realizaram a retirada da vítima do carro. Victor Hugo não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Amigos do jovem informaram que ele estava a caminho do trabalho, em uma mecânica localizada em Caratinga.

Jovem Victor Hugo é não sobrevive a acidente na BR-116; Redes sociais

O motorista da carreta contou que percebeu o momento em que o carro do jovem veio em sua direção. Segundo ele, a carreta andava a 80 km/h e não teve tempo suficiente para evitar a colisão. O caminhoneiro afirmou que o carro entrou na curva como se estivesse seguindo em linha reta.

A Polícia Civil realizou a perícia e os procedimentos necessários para apurar as circunstâncias do acidente. As causas que levaram o veículo a invadir a contramão serão apuradas pelas autoridades.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice