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ATENÇÃO, MOTORISTAS!

Sinal em flash dá ‘nó’ no trânsito na Área Hospitalar de BH

Problema no cruzamento das avenidas Francisco Sales e Brasil provoca reflexos em várias vias da região. BHTrans enviou equipe ao local

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Wellington Barbosa
Edésio Ferreira
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
Edésio Ferreira
Repórter
Formado em Comunicação Social pela Faculdade Newton Paiva, com habilitação em Jornalismo. Atuando como repórter multimídia, desde de 2010, no Jornal Estado de Minas.
06/10/2026 09:01

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Sinal em flash trava trânsito e provoca congestionamento na capital mineira
Sinal em flash trava trânsito e provoca congestionamento na capital mineira crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press

Um semáforo operando em modo flash causa transtornos no trânsito na manhã desta terça-feira (6/10), no cruzamento das avenidas Francisco Sales e Brasil, na Área Hospitalar de Belo Horizonte.

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A equipe do Estado de Minas esteve no local e flagrou um nó no trânsito, com veículos enfrentando dificuldades para passar pelo cruzamento. Motoristas impacientes buzinavam e outros se espremiam nos vãos para passar.

O congestionamento também provoca reflexos nas vias próximas. Conforme informações de trânsito do Google Maps, há lentidão em praticamente todas as ruas e avenidas no entorno da Área Hospitalar.

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Para quem precisa passar pela região, a recomendação é evitar o trecho e consultar aplicativos de navegação para encontrar rotas alternativas.

A BHTrans informou que uma equipe está a caminho do local para verificar o problema no equipamento e organizar o trânsito até que a situação seja normalizada.

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Matéria em atualização

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