Sinal em flash dá ‘nó’ no trânsito na Área Hospitalar de BH
Problema no cruzamento das avenidas Francisco Sales e Brasil provoca reflexos em várias vias da região. BHTrans enviou equipe ao local
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Um semáforo operando em modo flash causa transtornos no trânsito na manhã desta terça-feira (6/10), no cruzamento das avenidas Francisco Sales e Brasil, na Área Hospitalar de Belo Horizonte.
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A equipe do Estado de Minas esteve no local e flagrou um nó no trânsito, com veículos enfrentando dificuldades para passar pelo cruzamento. Motoristas impacientes buzinavam e outros se espremiam nos vãos para passar.
O congestionamento também provoca reflexos nas vias próximas. Conforme informações de trânsito do Google Maps, há lentidão em praticamente todas as ruas e avenidas no entorno da Área Hospitalar.
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Para quem precisa passar pela região, a recomendação é evitar o trecho e consultar aplicativos de navegação para encontrar rotas alternativas.
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A BHTrans informou que uma equipe está a caminho do local para verificar o problema no equipamento e organizar o trânsito até que a situação seja normalizada.
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Matéria em atualização